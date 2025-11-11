Advertisement
trendingNow12997757
Hindi Newsबिजनेस

म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड, एयूएम ऑल-टाइम हाई पर, 79.87 लाख करोड़ रुपए के पार , गोल्ड ईटीएफ का क्या हाल ?

म्यूचुअल फंड में निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है. म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री का कुल ऐसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. अक्तूबर में यह 75.61 लाख करोड़ से बढ़कर 79.87 लाख करोड़ पहुंच गया. सिर्फ एक महीने में एयूएम 4.26 लाख करोड़ बढ़ा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 11, 2025, 03:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड, एयूएम ऑल-टाइम हाई पर, 79.87 लाख करोड़ रुपए के पार , गोल्ड ईटीएफ का क्या हाल ?

Mutual Fund AUM: म्यूचुअल फंड में निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है. म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री का कुल ऐसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. अक्तूबर में यह 75.61 लाख करोड़ से बढ़कर 79.87 लाख करोड़ पहुंच गया. सिर्फ एक महीने में एयूएम 4.26 लाख करोड़ बढ़ा. ये बताता है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भी निवेशकों का रुझान बना हुआ है. 

 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) मासिक आधार पर 4.26 लाख करोड़ रुपए या 5.63 प्रतिशत बढ़कर 79.87 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि सितंबर में 75.61 लाख करोड़ रुपए था. यह जानकारी मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से जारी किए गए डेटा में दी गई.  

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं आंकड़ें  

एम्फी के डेटा में बताया गया कि इक्विटी एयूएम बढ़कर 35.16 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले महीने 33.7 लाख रुपए था. अक्टूबर में म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या बढ़कर 25.60 करोड़ हो गई है, जो कि सितंबर में 25.19 करोड़ थी. बीते महीने ओपन-एंडेड और सभी श्रेणियों में 18 नई स्कीमों को लॉन्च किया गया, जिनके माध्यम से कुल 6,062 करोड़ रुपए जुटाए गए. एम्फी के डेटा के मुताबिक, अक्टूबर में नेट इक्विटी इनफ्लो 24,690 करोड़ रुपए रहा है. 

गोल्ड ईटीएफ का हाल  

साथ ही गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो 7,743 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सितंबर में रिकॉर्ड 8,363 करोड़ रुपए पर था.  अक्टूबर में स्मॉलकैप फंड्स में 3,476 करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया है. वहीं, यह मिडकैप फंड्स में 3,807 करोड़ रुपए, फ्लेक्सी कैप फंड्स में 8,929 करोड़ रुपए और लार्ज कैप फंड्स में 972 करोड़ रुपए रहा. 

डेट फंड में कुल इनफ्लो अक्टूबर में 1.59 लाख करोड़ रुपए रहा. सितंबर में इस श्रेणी में 1.01 लाख करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई थी. इसमें सबसे अधिक 89,375 करोड़ रुपए का इनफ्लो लिक्विड फंड में, ओवरनाइट फंड में 24,050 करोड़ रुपए का इनफ्लो और मनी मार्केट फंड्स में इनफ्लो 17,916 करोड़ रुपए रहा.  

कुल मिलाकर हाइब्रिड म्यूचुअल फंडों में अक्टूबर में 14,156 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि सितंबर में 9,397 करोड़ रुपए था. आर्बिट्रेज फंडों में 6,919 करोड़ रुपए का निवेश हुआ जबकि सितंबर में 988 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी. मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों में 5,344 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि सितंबर में 4,982 करोड़ रुपए था. बैलेंस्ड हाइब्रिड फंडों में 1,139 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो कि सितंबर में 2,013 करोड़ रुपए था.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी