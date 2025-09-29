Advertisement
India GDP Growth: अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, FY26 में 6.7% का लक्ष्य

कंपनी के इकोनॉमी वॉच में बताया गया कि ये बढ़ोतरी GST 2.0 सुधारों और मजबूत घरेलू डिमांड की उम्मीदों के कारण है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर निर्यात पर अभी भी कुछ दबाव है. Ernst & Young इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा कि GST  2.0 सुधारों से लोगों की आय और घरेलू मांग बढ़ेगी, साथ ही व्यापार में विविधता और नए अवसर पैदा होंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:26 AM IST
India’s FY26 growth forecast: अकाउंटिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट (GDP ग्रोथ) का अनुमान बढ़ा दिया है. EY ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है. कंपनी के इकोनॉमी वॉच में बताया गया कि ये बढ़ोतरी GST 2.0 सुधारों और मजबूत घरेलू डिमांड की उम्मीदों के कारण है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर निर्यात पर अभी भी कुछ दबाव है.

Ernst & Young इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा कि GST  2.0 सुधारों से लोगों की आय और घरेलू मांग बढ़ेगी, साथ ही व्यापार में विविधता और नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि IT में निवेश सुधारों को लॉन्ग टर्म आर्थिक लाभ में बदलने में मदद करेंगे.

GST  2.0 से मांग बढ़ेगी और लागत घटेगी 

पहले 5%, 12%, 18%, 28% जैसी कई दरें थीं. GST  2.0 में अब सिर्फ 5% और 18% मुख्य स्लैब रह गए हैं. इससे जरूरत चीज़ों की कीमतें और सस्ती हो जाएंगी.  रोजमर्रा की चीज़ें जैसे कपड़ा, मोबाइल, कार और हेल्थ सेवाओं की कीमतें थोड़ी सस्ती होंगी. उर्वरक, ट्रैक्टर जैसी मशीनरी और रिन्यूएबल एनर्जी वाले उद्योगों की लागत कम होगी. इससे उत्पादन सस्ता होगा और किसान/उद्योग दोनों को फायदा होगा.

कैसे मजबूत होगी अर्थव्यवस्था 

EY ने कहा कि GST सुधार, घरेलू प्रोत्साहन और व्यापार में नए अवसर भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत और लचीला बनाए रखते हैं. ये सुधार अर्थव्यवस्था को गति देते हैं. अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सुधार की रफ्तार और बाहरी चुनौतियों के बीच संतुलन कैसे बने, ताकि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत गति बनाए रख सके.

टैरिफ टेंशन 

EY की रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ की अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बाधाएं भारत के निर्यात के लिए खतरा हैं. भारत निर्यात और आयात दोनों में अमेरिका और चीन पर बहुत निर्भर है. इस वजह से रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि भारत को BRICS+ देशों के साथ और मजबूत व्यापार संबंध बनाने की जरूरत है, ताकि ये  निर्भरता कम हो सके और निर्यात बढ़े.

