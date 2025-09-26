Advertisement
trendingNow12937613
Hindi Newsबिजनेस

सिर्फ EPFO ही नहीं ESIC से भी ताबड़तोड़ जुड़ रहे नए एम्प्लॉई, महीनेभर में 20.36 लाख नए कर्मचारी जुड़े

देश में ईपीएफओ के नए अंशधारकों की संख्या बताती है कि रोजगार कितने बढ़े हैं. उसी तरह से एक और डेटा है, जो नए रोजगार के आंकड़े को दर्शाता है . ईएसआईसी स्कीम में जुड़े नए सदस्य नए रोजगार नई नौकरियों को बताते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 26, 2025, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ EPFO ही नहीं ESIC से भी ताबड़तोड़ जुड़ रहे नए एम्प्लॉई, महीनेभर में 20.36 लाख नए कर्मचारी जुड़े

Govt Scheme: देश में ईपीएफओ के नए अंशधारकों की संख्या बताती है कि रोजगार कितने बढ़े हैं. उसी तरह से एक और डेटा है, जो नए रोजगार के आंकड़े को दर्शाता है . ईएसआईसी स्कीम में जुड़े नए सदस्य नए रोजगार नई नौकरियों को बताते हैं. इस डेटा के मुताबिक इस साल जुलाई में 20.36 लाख नए कर्मचारी ईएसआईसी से जुड़े हैं.  

क्या कहते हैं आंकड़े

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जुलाई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के पेरोल डेटा से जानकारी मिलती है कि इस वर्ष जुलाई में 20,36,008 नए कर्मचारी शामिल हुए, जो कि जून में 19,37,314 नए कर्मचारियों की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के बयान के अनुसार, जुलाई, 2025 तक 31,146 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई स्कीम के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

25 साल वाले सबसे आगे  
मंत्रालय ने जानकारी दी कि नए जोड़े गए कर्मचारियों में 25 वर्ष तक की आयु वर्ग की भागीदारी 48 प्रतिशत से अधिक थी.  आंकड़ों से जानकारी मिलती है कि इस महीने के दौरान जोड़े गए 20.36 लाख कर्मचारियों में से 9.85 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के थे, जो कि कुल पंजीकरण का लगभग 48.37 प्रतिशत हिस्सा है.  पेरोल डेटा के जेंडर-वाइस विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई में शामिल कुल 20,36,008 कर्मचारियों में से महिला सदस्यों का नेट एनरोलमेंट 4.33 लाख था. इसके अलावा, जुलाई में ईएसआईसी स्कीम के तहत कुल 88 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों का भी पंजीकरण किया गया, जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के ईएसआईसी के संकल्प को दर्शाता है.  

भारत में ईएसआईसी स्कीम एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, जो बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और काम में चोट लगने से मृत्यु होने पर कर्मचारियों को वित्तीय और चिकित्सा लाभ प्रदान करती है. यह बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करती है. यह स्कीम निर्दिष्ट संख्या में कर्मचारियों वाले कारखानों और कुछ अन्य प्रतिष्ठानों, जैसे कि दुकानें, होटल और शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होती है. हालांकि, पेरोल डेटा अस्थायी है क्योंकि डेटा संग्रह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. डेटा से पता चला कि जून में शामिल कुल 19.37 लाख कर्मचारियों में से 9.58 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की युवा आयु वर्ग के थे, जो कुल पंजीकरणों का लगभग 49.5 प्रतिशत है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

employement

Trending news

क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
;