/ब्रिटेन में भारतीय कंपनी का बड़ा धमाका, 5100 करोड़ में खरीदे 118 पेट्रोल पंप; क्या होगा फायदा?

ब्रिटेन जैसे बाजार में 118 पेट्रोल पंप का एक साथ टेकओवर करना भारतीय कॉरपोरेट जगत की बढ़ती ताकत को दर्शा रहा है. इससे ग्लोबल लेवल पर यह संदेश जा रहा है कि भारतीय कंपनियां केवल विदेशी निवेश हासिल नहीं कर रहीं, बल्कि विकसित देशों के प्रमुख सेक्टर से जुड़ी डील करने में सक्षम हैं. इस डील के बाद विदेशी करेंसी का फ्लो देश के अंदर बढ़ेगा. इस डील से भारत और ब्रिटेन के बीच की आर्थिक साझेदारी और कारोबारी रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी. इस डील का एक फायदा यह भी है कि दुनिया के चार महाद्वीप के प्रमुख इंटरनेशनल बैंकों ने फंड किया है. इससे किसी भारतीय कंपनी के बिजनेस मॉडल पर विदेशी बैंकों का भरोसा मजबूत हुआ है.