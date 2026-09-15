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ब्रिटेन में भारतीय कंपनी का बड़ा धमाका, 5100 करोड़ में खरीदे 118 पेट्रोल पंप; क्या होगा फायदा?

EET Retail: एस्सार ग्रुप की कंपनी ईईटी रीटेल ने ब्रिटेन की दिग्गज फ्यूल रिटेलर एसजीएन रिटेल को 5,166 करोड़ रुपये में खरीदने का एग्रीमेंट किया है. इस डील के बाद एस्सार ग्रुप यूके का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोल पंप ऑपरेटर बन जाएगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 15, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:56 AM IST
ब्रिटेन में भारतीय कंपनी का बड़ा धमाका, 5100 करोड़ में खरीदे 118 पेट्रोल पंप; क्या होगा फायदा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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