ETF या Index Fund कौन है बेहतर? ट्रैकिंग एरर से लेकर रिटर्न तक, निवेश से पहले समझें दोनों का अंतर

अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) और इंडेक्स फंड का नाम जरूर सुना होगा. दोनों ही इंडेक्स को ट्रैक करके अपने निवेशकों को उसी के रिटर्न के करीब रिटर्न देना का काम करते हैं. लेकिन इन दोनों में कई छोटे-छोटे अंतर हैं जो आपके निवेश के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकते हैं. इसलिए निवेश करने से पहले इनके खर्चे, रिटर्न, ट्रैकिंग एरर और लिक्विडिटी को समझना जरूरी है. तो चलिए जानते हैं, कौन-सा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है.

खर्चा

ETF और Index Fund में सबसे बड़ा फर्क खर्चे का है. निफ्टी 50 पर बेस्ड स्कीम की तुलना में ETF का औसत खर्च केवल 0.07% है, जबकि Index Fund का 0.22% तक है. यानी ETFs सस्ते हैं. हालांकि, ETF खरीदने-बेचने पर कुछ ट्रेडिंग चार्ज और ब्रोकरेज भी देना पड़ता है. जैसे, ₹1 लाख के ETF की खरीद-बिक्री पर करीब ₹239 (0.24%) एक्स्ट्रा खर्च आता है. हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों स्कीम का एक्सपेंस रेट घटा है.

ट्रैकिंग एरर

ETF और Index Fund दोनों किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं. लेकिन ETF में ट्रैकिंग एरर कम होती है, यानी ये निफ्टी 50 के मूवमेंट को ज्यादा बारीकी से फॉलो करते हैं. Index Fund में कैश रिजर्व रखने की जरूरत होती है ताकि निवेश और रिडेम्प्शन को संभाला जा सके, जिससे थोड़ा फर्क आ सकता है. ETF में ये जरूरत नहीं होती, इसलिए वे ज्यादा सटीक रहते हैं.

रिटर्न

रिटर्न के मामले में भी ETFs थोड़ा आगे हैं. पिछले 5 सालों में Nifty 50 ETFs ने औसतन 13.53% रिटर्न दिया, जबकि Index Funds ने 13.23%. भले ही यह फर्क छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में यह आपके कॉर्पस पर बड़ा असर डाल सकता है.

ETF की कीमत बनाम NAV

ETF की कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, इसलिए ये कभी-कभी अपनी NAV (Net Asset Value) से ऊपर या नीचे ट्रेड करती हैं. अगर ETF की कीमत NAV से ज्यादा है, तो आप उसे महंगा खरीद रहे हैं. अगर कीमत NAV से कम है, तो आपको सस्ता मिल रहा है. लेकिन, अगर ये अंतर बहुत ज्यादा हो जाए, तो नुकसान हो सकता है. इसलिए खरीदने से पहले Price-NAV Gap जरूर देखें. SEBI ने सभी फंड हाउस को ETF का iNAV जारी करने का निर्देश दिया है, जिसे आप NSE या AMC की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

लिक्विडिटी

ETF स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसलिए आपको उन्हें बेचने के लिए खरीददार की जरूरत होती है. अगर ETF में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, तो इसे बेचना मुश्किल हो सकता है. वहीं, Index Funds में लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि खरीद और बिक्री सीधे फंड हाउस के जरिए होती है.

ETF या Index Fund क्या है बेस्ट?

अगर आप ट्रेडिंग एप्स या डिमैट अकाउंट को आसानी से समझ पाते हैं, और मार्केट में खरीद-बिक्री करना जानते हैं, तो ETFs सस्ते और ज्यादा रिटर्न वाले साबित हो सकते हैं. लेकिन अगर आप बिना किसी उलझन में फंसे बिना सिंपल तरीके से मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, तो SIP के जरिए Index Funds में पैसे लगाना बेहतर हैं.

नोट- यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है. कृपया निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श लें.