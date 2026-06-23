E20 पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार की दो टूक, बताई सच्चाई; कहा- वायरल दावे...

सरकार ने ये भी साफ किया कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता. दुनिया के कई देशों, जैसे अमेरिका, ब्राजील और जापान में एथेनॉल मिश्रित ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से अब तक देश को 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है, साथ ही किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें.