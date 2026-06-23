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E20 पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार की दो टूक, बताई सच्चाई; कहा- वायरल दावे...

सरकार के अनुसार, E20 पेट्रोल लागू होने के बाद इंजन खराब होने या वाहनों में बड़े पैमाने पर किसी समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कई पुराने वीडियो और तस्वीरें लोगों को भ्रमित करने के लिए दोबारा प्रसारित की जा रही हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 23, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:59 PM IST
E20 पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार की दो टूक, बताई सच्चाई; कहा- वायरल दावे...
Image Credit: X/Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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