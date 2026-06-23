E20 पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों पर सरकार की दो टूक, बताई सच्चाई; कहा- वायरल दावे...

E20 Petrol : सरकार ने सोशल मीडिया पर एथेनॉल मिले पेट्रोल (E20) को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों को गलत बताया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक जांच और परीक्षणों पर आधारित है तथा इसकी लगातार निगरानी की जाती है.
सरकार के अनुसार, E20 पेट्रोल लागू होने के बाद इंजन खराब होने या वाहनों में बड़े पैमाने पर किसी समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कई पुराने वीडियो और तस्वीरें लोगों को भ्रमित करने के लिए दोबारा प्रसारित की जा रही हैं.
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि गन्ने के रस को सीधे पेट्रोल में मिलाने वाले वीडियो पूरी तरह भ्रामक हैं. पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एथेनॉल विशेष औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है और सख्त गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में दावा किया गया था कि E20 पेट्रोल के कारण वाहन के फ्यूल टैंक के पास चींटियां जमा हो जाती हैं. इस पर BPCL ने कहा कि ईंधन-ग्रेड एथेनॉल में कोई ऐसी शर्करा नहीं होती जो चींटियों को आकर्षित करे. इसलिए यह दावा वैज्ञानिक रूप से गलत है.
सरकार ने ये भी साफ किया कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता. दुनिया के कई देशों, जैसे अमेरिका, ब्राजील और जापान में एथेनॉल मिश्रित ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से अब तक देश को 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है, साथ ही किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें.