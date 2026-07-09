/पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी मिलाया जाएगा एथेनॉल, सरकार ने बना लिया पूरा प्लान; आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?

Ethanol Diesel: देश भर में इस समय E20 पेट्रोल को लेकर हंगामा मचा हुआ है. लोगों का दावा है कि ई20 पेट्रोल के कारण उनके वाहनों का माइलेज कम हो गया है, लेकिन सरकार ने कहा कि कई परीक्षण के बाद इसे लागू किया गया है. इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल से एक कदम आगे बढ़ते हुए जल्द ही मार्केट में एथेनॉल वाला डीजल भी आ सकता है. सरकार ने इसको लेकर भी तैयारी कर ली है.
दरअसल, दुनिया भर के कई देशों में किए जा रहे इस्तेमाल के बाद भारत में भी E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है. इसके बाद देश में एक नई चर्चा छेड़ दी है. कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है.
खबरों के अनुसार, डीजल में भी एथेनॉल को मिलाने की तैयारी की जा रही है. इसे सीधे-सीधे एथेनॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एथेनॉल से ही बना आइसोब्यूटेनॉल है. क्योंकि एथेनॉल डीजल में अच्छे से घुल नहीं सकता, ये इंजन और फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ियां पैदा कर सकता है, लिहाजा सरकार एथेनॉल से बने आइसोब्यूटेनॉल यानि बायोफ्यूल मिलाने की तैयारी कर रही है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि हम डीजल में एथेनॉल नहीं मिला सकते, लेकिन हम आइसोब्यूटेनॉल पर काम कर रहे हैं. ये डीजल की गाड़ियों के लिए ईंधन का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.
विशेषज्ञों के अनुसार, आइसोब्यूटेनॉल को एथेनॉल से इसलिए बेहतर माना जा रहा है क्योंकि ये डीजल के साथ अच्छी तरह घुल जाता है.और इसके लिए ज्यादातर गाड़ियों मे किसी तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बता दें कि सरकार की प्लानिंग है कि डीजल में 15 प्रतिशत तक आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाए. इसके चरणबद्ध तरीके से मिलाया जाएगा. सबसे पहले 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और फिर 15 प्रतिशत तक मिलाने की योजना है.
जानकार मानते हैं कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल के साथ बेहतर तरीके से मिक्स हो सकता है. सबसे खास बात है कि इससे वाहन के इंजन की परफॉरमेंस पर भी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है. इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि यह कोई पहली बार नहीं है, जब सरकार डीजल में एथेनॉल मिलाने की कोशिश कर रही है.
इससे पहले तेल कंपनियों ने डीजल में सीधे 10 प्रतिशत एथेनॉल का परीक्षण किया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका. अब सरकार एथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल तैयार करने पर काम किया और इसी को डीजल में मिलाने की तैयारी की जा रही है.
आपको जानना चाहिए कि आइसोब्यूटेनॉल भी एथेनॉल का ही एक उन्नत वर्जन है, जिस पर भारत पेट्रोलियम, ARAI और प्राज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं.
डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की प्रक्रिया अभी पायलट प्रोजेक्ट में नहीं है. यही कारण है कि इसके परिणाम क्या होंगे और यह कितना सफल होगा, इसको लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. दुनिया के अलग-अलग देशों से आए आंकड़ों पर नजर डालें, तो नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं. केवल ब्राजील ही एक ऐसा देश है, जहां पर पेट्रोल में एथेनॉल (E27) बहुत कामयाब है, लेकिन डीजल में वहां भी बायोडीजल (B12-B15) ही इस्तेमाल हो रहा है.
इसके अलावा EU के कुछ देशों में बायोडीजल ही सफल माना जाता है और इसी का काफी अधिक इस्तेमाल किया जाता है.अमेरिकी कंपनी Gevo बड़े पैमाने पर आइसोब्यूटेनॉल का उत्पादन करती है. अगर आइसोब्यूटेनॉल को डीजल में मिलाया जाए, तो इसका क्या परिणाम होगा, इसको लेकर ही विचार चल रहा है.
भारत की निर्भरता तेल के मामले में दूसरे देशों पर है. ऐसे में हमें एक वैकल्पिक फ्यूल की जरूत है. साल 2025-26 की आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि देश में कुल रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या करीब 40 करोड़ के लगभग है. इनमें से करीब 5 करोड़ गाड़ियां डीजल से चलती हैं. इनमें 1.5 करोड़ ट्रक और 12 लाख के आसपास बसें हैं. वहीं, 50 से 80 लाख निजी डीजल कारें हैं.
आंकड़े बताता हैं कि इन सभी गड़ियों प्रतिदिन डीजल की खपत 29 से 30 करोड़ लीटर डीजल/प्रतिदिन है. इन आकड़ों को लेकर पता चलता है कि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का प्रयोग सफल हो जाता है, तो तेल का बड़ा संकट हल हो सकता है. ये देश के लिए ईंधन क्रांति में मील का पत्थर साबित हो सकता है. बता दें कि देश में डीजल की खपत पेट्रोल से 2 से 3 गुना ज्यादा है.