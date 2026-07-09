/पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी मिलाया जाएगा एथेनॉल, सरकार ने बना लिया पूरा प्लान; आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?

Ethanol Diesel: देश भर में इस समय E20 पेट्रोल को लेकर हंगामा मचा हुआ है. लोगों का दावा है कि ई20 पेट्रोल के कारण उनके वाहनों का माइलेज कम हो गया है, लेकिन सरकार ने कहा कि कई परीक्षण के बाद इसे लागू किया गया है. इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल से एक कदम आगे बढ़ते हुए जल्द ही मार्केट में एथेनॉल वाला डीजल भी आ सकता है. सरकार ने इसको लेकर भी तैयारी कर ली है.