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पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी मिलाया जाएगा एथेनॉल, सरकार ने बना लिया पूरा प्लान; आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?

आने वाले समय में मार्केट में एथेनॉल वाला डीजल भी आएगा. सरकार इसको लेकर तैयारियों में लग गई है. माना जा रहा है कि वास्तव में ऐसा होता है, तो यह एक मील का पत्थर साबित होगा.

Written ByAbyaz KhanEdited By:abhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:18 PM IST
पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी मिलाया जाएगा एथेनॉल, सरकार ने बना लिया पूरा प्लान; आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?

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Abyaz Khan

Abyaz Khan

2003 से मीडिया में हैं. माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हैं. 2 दशक से ज्यादा टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने का अनुभव है. लंबे वक्त से डिजिटल मीडिया में सम-सामायिक मुद्दों पर लिख रहे हैं. 2021 से जी मीडिया से जुड़े हैं.

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