'अब रेसिंग कारों में भी हो रहा है इथेनॉल का इस्तेमाल', पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया फ्यूल का फ्यूचर

केंद्र सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि इथेनॉल केवल सामान्य वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि रेसिंग कारों में भी इस्तेमाल किया जाता है. उनका कहना है कि यह ईंधन इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने और एक्सेलेरेशन बढ़ाने में मदद करता है. उन्होंने कहा कि इथेनॉल को लेकर कई तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जबकि सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम वाहन उद्योग, वैज्ञानिक संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही उठाया है.
हरदीप पुरी ने कहा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन का माइलेज काफी घट जाएगा. उनके मुताबिक, माइलेज में मामूली बदलाव संभव है, लेकिन इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इथेनॉल का ऑक्टेन स्तर अधिक होने के कारण यह इंजन में 'नॉकिंग' कम करने में मदद करता है और बेहतर एक्सेलेरेशन देता है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में हाई-परफॉर्मेंस और रेसिंग वाहनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.
मंत्री ने उन दावों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन इस्तेमाल करने पर वाहन बीमा प्रभावित होगा. उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां पहले ही साफ कर चुकी हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है. पुरी ने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल बाजार इतना बड़ा है कि यहां सभी तरह की तकनीकों के लिए जगह है. इलेक्ट्रिक वाहन, बायोफ्यूल आधारित वाहन, हाइब्रिड मॉडल और सीएनजी वाहन सभी भविष्य में समानांतर रूप से आगे बढ़ सकते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल देश में E20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है. यदि भविष्य में इसे बढ़ाकर E25 किया जाता है तो उससे पहले सभी जरूरी तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन पूरे किए जाएंगे.