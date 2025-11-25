Advertisement
दिल्ली से 4814 KM दूर हुए महा-विस्‍फोट से भारत में हड़कंप, फ्लाइटें कैंसिल,दर्जनों ने बदले रूट, अलर्ट पर एयरलाइंस, हालात पर DGCA की पैनी नजर

Ethiopia Volcano Ash Reach India:  भारत से 4,814 किलोमीटर  10 हजार साल बाद एक ज्वालामुखी फटा. इथियोपिया के निष्क्रिय पड़े ‘हैली गबी’ ज्वालामुखी में अचानक हुए विस्फोट ने विशाल राख के गुबार से आसमान को ढक दिया. ये राख करीब 5 हजार किमी की दूरी तय कर भारत पहुंचने की तैयारी में है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 25, 2025, 10:13 AM IST
Ethiopian volcano ash:  भारत से 4,814 किलोमीटर  10 हजार साल बाद एक ज्वालामुखी फटा. इथियोपिया के निष्क्रिय पड़े ‘हैली गबी’ ज्वालामुखी में अचानक हुए विस्फोट ने विशाल राख के गुबार से आसमान को ढक दिया. ये राख करीब 5 हजार किमी की दूरी तय कर भारत पहुंचने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि रात 10 बजे तक ज्वालमुखी का ये राख भारत पहुंच सकता है. इस ज्वालामुखी के राख के चलते दर्जनों उड़ानें रद्द हो गई है. भारत यूएई रूट पर विमान सर्विस बाधित हो रही है. इंडिगो, एयर इंडिया और आकासा एयर ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया है, जबकि कई फ्लाइट्स के रूट बदल दिए गए हैं. 

फ्लाइटें हो रही रद्द, कईयों के रूट बदले  

इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 1433 को इथियोपिया का एक ज्वालामुखी फटने के चलते अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. जो फ्लाइट केरल के कन्नूर से यूनाइटेड अरब अमीरात जा रही थी, उसे विजिबिलिटी कम होने के चलते हांगकांग, दुबई,  जेद्दा, हेलसिंकी, काबुल, फ्रैंकफर्ट जाने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया. दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के T3 पर फ्लाइट्स में देरी को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है. Akasa Air ने  जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी के लिए अपनी सभी फ्लाइटों को 24 और 25 नवंबर के लिए कैंसिल कर दिया है.  KLM Royal Dutch Airlines ने एम्स्टर्डम-दिल्ली (KL 871) और दिल्ली-एम्स्टर्डम (KL 872) उड़ानें रद्द कर दी है.  

एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर अलर्ट पर  
 
एयर इंडिया ने कहा कि वह इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद घटना पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि वो ऑपरेटिंग क्रू के साथ लगातार संपर्क में है.  एयर इंडिया ने फ्लाइटें कैंसिल करने की पूरी जानकारी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया के जरिए दी है. वहीं एयरलाइंस ने अपने पायलटों से कहा है कि वो किसी भी अजीब व्यवहार या केबिन की गंध की तुरंत रिपोर्ट करें. एयर इंडिया ने जिन फ्लाइट्स को कैंसिल किया है, उसमें  एआई 106 – नेवार्क-दिल्ली, एआई 102 – न्यूयॉर्क (जेएफके)-दिल्ली, एआई 2204 – दुबई-हैदराबाद, एआई 2290 – दोहा-मुंबई, एआई 2212 – दुबई-चेन्नई, एआई 2250 – दम्मम-मुंबई,  एआई 2284 – दोहा-दिल्ली है. इसके अलावा आज 25 नवंबर को निम्नलिखित फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी. 

एआई 2822 – चेन्नई-मुंबई
एआई 2466 – हैदराबाद-दिल्ली
एआई 2444/2445 – मुंबई-हैदराबाद-मुंबई
एआई 2471/2472 – मुंबई-कोलकाता-मुंबई

DGCA की एडवाइजरी 

ज्वालामुखी की राख को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एडवाइजरी जारी की है. मस्कट फ्लाइट इंफार्मेशन रीजन के कुछ हिस्सों में खतरनाक हालात की ASHTAM वॉर्निंग के बाद सभी अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है.  

भारत तक पहुंची ज्वालामुखी की राख

इथियोपिया के हेली गुब्बी में ज्लावामुखी फटने के बाद उसकी राख सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली-NCR पहुंच गई. ज्वालामुखी के राख का यह गुबार लाल सागर को पार कर 130 kmph की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक मोटा गुबार आसमान को घेरे हुए हैं. इस राख के गुबार के कारण आसमान कुछ समय के लिए अजीब दिखाई दे सकता है. विजीबिलीटी खराब होने से उड़ान सेवा में दिक्कत हो रही है. 

