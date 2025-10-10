अब ये नौकरी करेंगे ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक, दुनिया की दिग्गज IT कंपनी में निभाएंगे बड़ी भूमिका

Ex-UK PM Rishi Sunak Joins Microsoft : ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अमेरिकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाएंगे. ये बात UK गवर्नमेंट पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट में सामने आई है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषि सुनक खासकर AIऔर क्लाउड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन कंपनियों के लिए रणनीतिक परामर्श देंगे.

माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी हैं. सुनक माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट टाइम वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाएंगे. एक लिंक्डइन पोस्ट में सुनक ने कहा कि वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका से प्राप्त होने वाली आय पूरी तरह से द रिचमंड प्रोजेक्ट को दान कर दी जाएगी. सुनक ने पिछले जुलाई में आम चुनाव में हार के बाद विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का पद छोड़ दिया था. ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में काम करना जारी रखेंगे.

सुनक एंथ्रोपिक को रणनीति, व्यापक आर्थिक और जियोपोलिटिकल मुद्दों पर सलाह देंगे. ये भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित है. माइक्रोसॉफ्ट में सुनक व्यापक आर्थिक और जियोपोलिटिकल मुद्दों पर रणनीतिक दृष्टिकोण देंगे. सुनक ब्रिटेन के किसी भी नीतिगत मामले पर सलाह नहीं देंगे.

गोल्डमैन सैक्स को दे चुके हैं सर्विस

ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जुलाई 2025 में गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे. ये राजनीतिक करियर छोड़ने के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी. न्यूयॉर्क स्थित गोल्डमैन के टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर वो वैश्विक स्तर पर कस्टमर्स को अलग-अलग विषयों पर सलाह भी दे चुके हैं.

टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल देगी : ऋषि सुनक

सुनक ने अपनी नई भूमिकाओं की घोषणा करते हुए कहा कि मेरा लंबे समय से मानना ​​है कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल देगी और हमारे भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.