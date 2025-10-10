Advertisement
trendingNow12955455
Hindi Newsबिजनेस

अब ये नौकरी करेंगे ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक, दुनिया की दिग्गज IT कंपनी में निभाएंगे बड़ी भूमिका

ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जुलाई 2025 में गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे. ये राजनीतिक करियर छोड़ने के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ये नौकरी करेंगे ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक, दुनिया की दिग्गज IT कंपनी में निभाएंगे बड़ी भूमिका

Ex-UK PM Rishi Sunak Joins Microsoft : ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अमेरिकी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाएंगे. ये बात UK गवर्नमेंट पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट में सामने आई है.  न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, ऋषि सुनक खासकर AIऔर क्लाउड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन कंपनियों के लिए रणनीतिक परामर्श देंगे. 

माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी हैं. सुनक माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट टाइम वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाएंगे. एक लिंक्डइन पोस्ट में सुनक ने कहा कि वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका से प्राप्त होने वाली आय पूरी तरह से द रिचमंड प्रोजेक्ट को दान कर दी जाएगी.  सुनक ने पिछले जुलाई में आम चुनाव में हार के बाद विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का पद छोड़ दिया था. ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में काम करना जारी रखेंगे.

सुनक एंथ्रोपिक को रणनीति, व्यापक आर्थिक और जियोपोलिटिकल मुद्दों पर सलाह देंगे. ये भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित है. माइक्रोसॉफ्ट में सुनक व्यापक आर्थिक और जियोपोलिटिकल मुद्दों पर रणनीतिक दृष्टिकोण देंगे. सुनक ब्रिटेन के किसी भी नीतिगत मामले पर सलाह नहीं देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : दिवाली से पहले HDFC बैंक ने दिया गिफ्ट, लॉन्च हुआ 'माई बिजनेस QR'

गोल्डमैन सैक्स को दे चुके हैं सर्विस

ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जुलाई 2025 में गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे. ये राजनीतिक करियर छोड़ने के बाद उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी. न्यूयॉर्क स्थित गोल्डमैन के टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर वो वैश्विक स्तर पर कस्टमर्स को अलग-अलग विषयों पर सलाह भी दे चुके हैं.

 टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल देगी : ऋषि सुनक

सुनक ने अपनी नई भूमिकाओं की घोषणा करते हुए कहा कि मेरा लंबे समय से मानना ​​है कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल देगी और हमारे भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

rishi sunak

Trending news

बॉडी-बिल्डर घुमन की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा, लापरवाही का आरोप
Varinder Ghuman
बॉडी-बिल्डर घुमन की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा, लापरवाही का आरोप
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज