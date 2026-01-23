Advertisement
Explainer: बैंकों में जमा होने वाले पैसे में ग‍िरावट और बढ़ रहा लोन, लोगों के बीच बदल रहे ट्रेंड का क्‍या है कारण?

RBI: बैंकों में जमा क‍िये जाने वाले पैसे में प‍िछले कुछ साल के दौरान तेजी से ग‍िरावट आई है. लेक‍िन दूसरी तरफ क्रेड‍िट में बढ़ोतरी हो रही है. आइए जानते हैं इसका कारण और लोगों के बीच क्‍यों बढ़ रहा यह ट्रेंड?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:17 AM IST
Bank Credit Growth: बैंक‍िंग स‍िस्‍टम में सुधार करने के ल‍िए सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. इसका असर भी प‍िछले द‍िनों आरबीआई (RBI) की र‍िपोर्ट में एनपीए में ग‍िरावट और दूसरे मामलों को लेकर देखा गया. अब तक बैंक के खातों में जमा होने वाला पैसा ही ब‍िजनेस सेक्‍टर को लोन देने का अहम सोर्स होते थे. लेकिन अब ड‍िपॉज‍िट की रफ्तार लोन की ग्रोथ से पीछे छूट रही है. आरबीआई (RBI) के दिसंबर 2025 के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है क‍ि बैंक ड‍िपॉज‍िट अब कुल क्रेडिट की महज 83 फीसदी जरूरत को ही पूरी कर पा रही है. इस ट्रेंड से यह साफ है क‍ि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बैंक ड‍िपॉज‍िट इतनी तेजी से नहीं बढ़ा.

ड‍िपॉज‍िट से महज 83% क्रेडिट की भरपाई हो पाई

द‍िसंबर 2025 तक ब‍िजनेस सेक्‍टर को कुल दिए गए क्रेडिट (बैंक और नॉन-बैंक मिलाकर) 297.9 लाख करोड़ रुपये हो गए. दूसरी तरफ बैंक ड‍िपॉज‍िट महज 249 लाख करोड़ रुपये रहा. इसका मतलब यह हुआ क‍ि ड‍िपॉज‍िट से महज 83% क्रेडिट की भरपाई हो पाई. एक साल पहले दिसंबर 2024 में ड‍िपॉज‍िट 220.6 लाख करोड़ था और कुल क्रेडिट 259.01 लाख करोड़ रुपये यानी जमा से 85% कवर हो रहा था. इस तरह एक साल के दौरान यह अंतर बढ़ गया है.

ब‍िजनेस सेक्‍टर का क्रेडिट बहुत तेजी से बढ़ा
साल 2025-26 के शुरुआती नौ महीनों में ब‍िजनेस सेक्‍टर का क्रेडिट बहुत तेजी से बढ़ा है. बैंक अब भी बड़ा फाइनेंसर हैं, लेकिन ड‍िपॉज‍िट नहीं बढ़ने से बैलेंस शीट पर दबाव पड़ रहा है. इसलिए बैंक अब एनबीएफसी (NBFC), बॉन्ड मार्केट और विदेशी उधार पर ज्यादा ड‍िपेंड हो रहे हैं. यह बदलाव देश के फाइनेंशियल मार्केट के गहरे होने का भी इंशारा है. दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच बैंक क्रेडिट में 25.5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो कुल क्रेडिट ग्रोथ का 65.5% है.

बैंक अभी भी क्रेडिट बढ़ाने में सबसे आगे
नॉन-फूड बैंक क्रेडिट दिसंबर 2025 में 202.3 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, ज‍िसमें एनुअल 14.4% की ग्रोथ दर्ज हुई. यानी बैंक अभी भी क्रेडिट बढ़ाने में सबसे आगे हैं, लेकिन अन्य सोर्स की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है. इस ट्रेंड से यह साफ है क‍ि इंड‍ियन इकोनॉमी में इनवेस्‍टमेंट और कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन बैंक ड‍िपॉज‍िट बढ़ाने के लिए नए तरीके भी अपनाने होंगे.

बैंकों में जमा घटने का कारण क्‍या है?
भारतीय पर‍िवारों में सेव‍िंग का पैटर्न तेजी से बदल रहा है. पहले बैंक एफडी (FD) और सेविंग अकाउंट लोगों के बीच न‍िवेश के लि‍ए सबसे पसंदीदा ऑप्‍शन थे. लेकिन अब लोग ज्यादा रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और गोल्ड में निवेश कर रहे हैं. र‍िजर्व बैंक (RBI) के 2025 के आंकड़ों से यह साफ है क‍ि बैंक जमा में पहले के मुकाबले गिरावट आई है. दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड और गोल्ड में रिकॉर्ड इनफ्लो आ रहा है.

म्यूचुअल फंड में साल 2025 के दौरान डीआईआई ने रिकॉर्ड पैसा लगाया. इक्‍व‍िटी और मल्टी-एसेट फंड में एसआईपी (SIP ) से लाखों करोड़ आए. घरेलू सेव‍िंग में म्यूचुअल फंड का हिस्सा 2021 के 2.1% से बढ़कर 2025 में 13.1% हो गया. लोग ज्यादा रिटर्न (10-15%+) की तरफ से फोकस कर रह हैं, जो क‍ि एफडी से नहीं म‍िल पाता.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारतीय बैंकों में ड‍िपॉज‍िट रेट क्‍या रहा?
जवाब: ड‍िपॉज‍िट ग्रोथ लोन क्रेडिट के मुकाबले पीछे छूट रही है. आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 में क्रेडिट ग्रोथ 12-14% के आसपास रही.

सवाल: र‍िजर्व बैंक के अनुसार देश के बैंकों का क्रेड‍िट रेट क्‍या है?
जवाब: आरबीआई (RBI) के आंकड़ों से पता चलता है क‍ि साल 2025 में क्रेडिट ग्रोथ 12-14% के आसपास रही.

सवाल: आरबीआई ने साल 2025 में क‍ितनी बार रेपो रेट में कटौती की?
जवाब: आरबीआई की तरफ से साल 2025 में तीन बार रेपो रेट में कटौती की गई. इस दौरान र‍िजर्व बैंक ने 125 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की और रेपो रेट घटकर 5.25 प्रत‍िशत रह गया. 

