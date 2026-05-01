Mumbai Delhi Highway: बैरियर-फ्री टोल प्लाजा शुरू होने के बाद सूरत-भरूच सेक्शन पर कार के बिना रुके टोल का पैसा कट जाएगा. इसके शुरू होने के बाद आप 60 से 70 की रफ्तार पर भी टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे.
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Barrrier Free Toll Plaza: देश में हाइवे और एक्सप्रेस-वे का जाल पिछले कुछ सालों में तेजी से फैला है. इनका जाल जितनी तेजी से फैला है, उतनी ही तेजी से टोलिंग सिस्टम भी अपग्रेड हुआ है. दिन पर दिन अपग्रेड होती टेक्नोलॉजी और बदलते सिस्टम का ही असर है कि मुंबई-दिल्ली नेशनल हाइवे (NH-48) पर देश का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा शुरू हो गया है. यह टोल प्लाजा मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टेक्निक पर काम करेगा. बैरियर-फ्री टोल प्लाजा शुरू होने के बाद कार और बस ड्राइवर्स को टोल प्लाजा पर रुकने या लंबी लाइन में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. गाड़ियां बिना रुके आसानी से गुजर सकेंगी.
टोल प्लाजा को सूरत के पास चोरयासी (Choryasi) में बनाया गया है. इस प्लाजा को 'बैरियर-फ्री टोल' के रूप में 1 मई से पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया गया है. दो महीने से ज्यादा समय तक चला ट्रायल सफल रहा था. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NH-48 के सूरत-भरूच सेक्शन पर स्थित चोरयासी टोल प्लाजा पर देश के पहले एमएलएफएफ (MLFF) पर बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत पर कहा यह मॉर्डन सिस्टम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) और FASTag यूज करके बिना रुके टोल कलेक्शन की सुविधा देती है. आइए जानते हैं इस टोलिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से-
यह टोल प्लाजा मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टेक्निक पर बेस्ड है. इसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं लगा होता. यानी कार या गाड़ी को टोल भुगतान के लिए रोकना नहीं होगा. ओवरहेड गैंट्रियों पर लगे हाई-रेजोल्यूशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं. इसके साथ ही लगे RFID सेंसर FASTag रीड कर लेते हैं. इसके बाद टोल की रकम ऑटोमेटिक तरीके से लिंक्ड बैंक अकाउंट से कट जाता है. यह पूरा प्रोसेस बिना किसी मैनुअल मदद के पूरा हो जाता है.
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टोल प्लाजा पर कोई फिजिकल बैरियर नहीं होगा.
ओवरहेड गैंट्रियों पर हाई-पावर कैमरे, रडार, स्कैनर और LiDAR सिस्टम लगे होंगे.
ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़ते हैं और FASTag से टोल ऑटोमेटिक कट जाता है.
कार, बस या अन्य कोई गाड़ी 60-85 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकते हैं.
टोल पार करने के तुरंत बाद SMS या नोटिफिकेशन से कन्फर्मेशन मिल जाएगा.
टोल प्लाजा पर समय की बर्बादी और फ्यूल की बचत होगी.
ट्रैफिक जाम पूरी तरह खत्म हो जाएगा.
अतिरिक्त लेन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
टोल चोरी और रेवेन्यू लीकेज पर लगाम लगाई जा सकेगी.
मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) से लैस टोल प्लाजा पर वाहन 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकेंगे. इससे हाइवे पर लंबे समय से चली आ रही कतारों और ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाएगी. NHAI के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एआर चित्रांशी ने बताया 'यह बैरियर-फ्री टोलिंग मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग कहलाता है. इसमें गाड़ी को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. न ही यहां पर किसी तरह का बैरियर होता है. गाड़ी के गैंट्री के नीचे से गुजरने के दौरान उसका टोल ऑटोमेटिक कट जाता है.
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केंद्र सरकार की तरफ से दिसंबर 2026 तक देश के 1,050 से ज्यादा टोल प्लाजा को AI बेस्ड बैरियर-फ्री सिस्टम में बदलने का है. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि 2026 के अंत तक देशभर में टोल कलेक्शन को पूरी तरह बैरियर-फ्री कर दिया जाएगा. सूरत का यह टोल प्लाजा देश में इस सिस्टम को लागू करने का पायलट प्रोजेक्ट है. देशभर में इस सिस्टम को लागू करने से सालाना 1500 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होने की उम्मीद है. इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि 6000 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त किया जा सकेगा.
इस पूरे सिस्टम के बारे में जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि किसी गाड़ी में FASTag एक्टिव नहीं है या फिर उसमें रिचार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? इस हालत में कार के नंबर प्लेट के जरिये मालिक की पहचान की जाएगी. इसके बाद उसे ई-नोटिस भेजा जाएगा और वसूली की जाएगी. 72 घंटे में यदि भुगतान नहीं किया गया तो टोल की राशि दोगुनी हो जाएगी. बार-बार यदि टोल का भुगतान नहीं किया गया तो वाहन की NOC, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, फिटनेस आदि सर्विस को बंद किया जा सकता है.
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दिल्ली में भी टोलिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. Urban Extension Road-II (UER-II) पर स्थित मुंडका टोल प्लाजा पर नए टोलिंग सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है. 29 अप्रैल को दोपहर के समय यहां सभी 16 लेन के बूम बैरियर उठे हुए थे और गाड़ियां बिना रुके गुजर रही थीं. यह दिल्ली का पहला ऐसा टोल प्लाजा है जहां MLFF सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है. यह देश का दूसरा बैरियर-फ्री टोल प्लाजा होगा. उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के मुंडका प्लाजा पर मिड मई 2026 तक इसे पूरी तरह लाइव कर दिया जाएगा.