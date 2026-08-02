भले ही आपको यह लगे क‍ि अमेरिका अपने सहयोगी देश की मदद कर रहा है. लेकिन इसके पीछे उसका अपना फायदा भी जुड़ा है. जापान दुनिया में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी अमेरिकी सरकारी कर्ज का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है. जापान के पास बड़ी मात्रा में अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स हैं, जिन्हें वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा मानता है. जापान जब अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहता है, तब वह विदेशी मुद्रा भंडार से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की ब‍िक्री कर देता है. जापान इससे म‍िलने वाले डॉलर के बदले मार्केट में येन खरीदता है. इससे बाजार में येन की ड‍िमांड बढ़ती है और उसकी कीमत संभलने लगती है. लेक‍िन जापान की तरफ से बड़ी मात्रा में अमेरिकी बॉन्ड्स की ब‍िक्री से इसका असर सीधा असर अमेरिकी बॉन्ड मार्केट पर पड़ता है.