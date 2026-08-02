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Explainer: येन को बचाने के ल‍िए आगे आया अमेरिका? डॉलर के सामने गिरती जापानी करेंसी को संभालने का क्‍या है प्‍लान

America Backing For Yen: अभी तक अमेर‍िकी डॉलर के मुकाबले कमजोर रहने वाला जापानी येन अब कुछ द‍िन से अचानक मजबूत होने लगा है. इस तेजी के पीछे दोनों देशों के बीच हुआ समझौता बताया जा रहा है. आइए व‍िस्‍तार से जानते हैं इस एग्रीमेंट के मायने-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 02, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:46 PM IST
Explainer: येन को बचाने के ल‍िए आगे आया अमेरिका? डॉलर के सामने गिरती जापानी करेंसी को संभालने का क्‍या है प्‍लान
Image Credit: Reuters

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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