USD Vs Yen: एशियाई मार्केट की दिग्गज और जापान की मुद्रा येन (Yen) पिछले कई साल से लगातार डॉलर के मुकाबले दवाब का सामना कर रही है. डॉलर के मुकाबले इसकी कमजोरी से न केवल जापान की इकोनॉमी पर असर पड़ा है, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी चिंता बढ़ गई है. हालांकि, हालिया अपडेट के बाद यह तस्वीर बदलती नजर आ रही है. अमेरिका और जापान के बीच बढ़ते तालमेल के चलते येन (Yen) में मजबूती देखी जा रही है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले येन 157.40 के लेवल पर बंद हुआ. यह मई की शुरुआत के बाद से येन का सबसे मजबूत लेवल रहा.
गौर करने वाली बात यह है कि इससे दो दिन पहले येन इतना टूट गय था कि गिकर 1986 के बाद के सबसे कमजोर लेवल पर पहुंच गया था. येन में अचानक आई रिकवरी बाजार का रुटीन नहीं, बल्कि इसके पीछे अमेरिका और जापान की मिली-जुली रणनीति काम कर रही है. ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अमेरिका अचानक जापान की करेंसी बचाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसके पीछे दोनों देशों की इकोनॉमी से जुड़ा बड़ा फाइनेंशियल गणित छिपा है.
पिछले कुछ सालों के दौरान अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को ऊंचे लेवल पर बनाए रखा है. दूसरी तरफ, जापान लंबे समय तक नरम मौद्रिक नीति पर कायम रहा. दोनों देशों की ब्याज दर के बीच बढ़ते गैप की वजह से निवेशकों ने ज्यादा रिटर्न के लिए डॉलर की तरफ रुख किया. इसके बाद निवेशकों ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया. इसका असर देखने को मिला कि डॉलर लगातार मजबूत होता गया और येन कमजोर पड़ता गया.
कमजोर करेंसी का बड़ा नुकसान यही होता है कि विदेशों से होने वाला इम्पोर्ट महंगा हो जाता है. जापान अपनी ऊर्जा जरूरत, कच्चे तेल और जरूरी चीजों के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर है. इस हालात में कमजोर येन का मतलब है जापानी कंपनियों और कस्टमर्स दोनों को ही ज्यादा कीमत का भुगतान करना पड़ रहा है. इसका असर महंगाई पर देखा जाता है और आम लोगों की खरीदने की क्षमता पर असर पड़ता है.
पिछले कुछ दिन में जापानी येन में आई मजबूती के एक नहीं कई कारण हैं. बाजार में जापानी करेंसी की खरीद बढ़ी, बड़े बैंकों के साथ टाइअप किया गया. सबसे अहम भूमिका अमेरिका व जापान के बीच बने नए आर्थिक तालमेल की रही. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और जापान की फाइनेंस मिनिस्टर सात्सुकी कातायामा के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए. इस दौरान मीटिंग में स्कॉट बेसेंट के नोटपैड पर '5 से 10 अरब डॉलर का जापानी येन खरीदना' लिखा कैमरे में कैद हुआ. इससे यह इशारा मिला कि अमेरिका येन को स्थिर रखने के इच्छुक है.
भले ही आपको यह लगे कि अमेरिका अपने सहयोगी देश की मदद कर रहा है. लेकिन इसके पीछे उसका अपना फायदा भी जुड़ा है. जापान दुनिया में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी अमेरिकी सरकारी कर्ज का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है. जापान के पास बड़ी मात्रा में अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स हैं, जिन्हें वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा मानता है. जापान जब अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहता है, तब वह विदेशी मुद्रा भंडार से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की बिक्री कर देता है. जापान इससे मिलने वाले डॉलर के बदले मार्केट में येन खरीदता है. इससे बाजार में येन की डिमांड बढ़ती है और उसकी कीमत संभलने लगती है. लेकिन जापान की तरफ से बड़ी मात्रा में अमेरिकी बॉन्ड्स की बिक्री से इसका असर सीधा असर अमेरिकी बॉन्ड मार्केट पर पड़ता है.
अमेरिका पहले से ही बढ़ते लोन और उसकी लागत का सामना कर रहा है. हालिया महीनों के दौरान 30 साल की अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 5.2 प्रतिशत के पार पहुंच गई, यह 2007 के बाद का सबसे ऊंचा लेवल माना जा रहा है. यही नहीं, अमेरिका को अगले साल के अंदर अपने सरकारी लोन का करीब एक-तिहाई हिस्सा दोबारा रीफाइनेंस भी करना है. यदि इस दौरान बॉन्ड यील्ड और बढ़ती है, तो सरकार को नए कर्ज पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा. इसका असर अमेरिकी बजट, राजकोषीय घाटे और आर्थिक विकास पर भी पड़ सकता है. यदि जापान येन को बचाने के लिए अमेरिकी बॉन्ड्स बेचता है, तो अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. यही कारण् है कि अमेरिका येन में और गिरावट नहीं चाहता.
येन जापान की मुद्रा है. यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अहम करेंसी मानी जाती है. इसमें तेज उतार-चढ़ाव का असर एशियाई मार्केट, विदेशी निवेश, कमोडिटी प्राइस और इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ता है. यदि अमेरिका और जापान मिलकर येन को स्थिर रखने में सफल होते हैं तो इससे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता कम हो सकती है. साथ ही अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में दबाव घटेगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा.
निवेशकों की नजर इस पर रहेगी कि अमेरिका और जापान के बीच बनी इस सहमति का आने वाले समय में क्या असर होगा? यदि दोनों देश समझौते को निभाते हैं और जापान बड़े लेवल पर अमेरिकी बॉन्ड्स की बिक्री नहीं करता तो येन में और मजबूती आ सकती है. यदि ग्लोबल आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती हैं या डॉलर फिर से मजबूत होता है तो जापान के सामने अपनी करेंसी को संभालने की चुनौती फिर खड़ी हो सकती है.