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Explainer: कंपन‍ियों को नुकसान या कुछ और...? सरकार ने क्‍यों द‍िया यूपीआई पर चार्ज लगाने का प्रस्‍ताव

MDR on UPI: सरकार की तरफ से संसद में एक प्रस्‍ताव पेश क‍िया गया है, ज‍िसके तहत यूपीआई ट्रांजेक्‍शन पर एमडीआर चार्ज लगाने का प्रस्‍ताव है. ऐसे में सवाल यही है क‍ि सरकार ने ज‍िस न‍ियम को जनवरी 2020 में खत्‍म क‍िया, उसको अब फ‍िर से लागू करने की तैयारी क्‍यों की जा रही है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 07, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:00 AM IST
Explainer: कंपन‍ियों को नुकसान या कुछ और...? सरकार ने क्‍यों द‍िया यूपीआई पर चार्ज लगाने का प्रस्‍ताव
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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