UPI Levy: चाय की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह ड‍िज‍िटल पेमेंट के जर‍िये चुट‍क‍ियों में पेमेंट करना संभव हो पाया है. अब सरकार ने ड‍िज‍िटल पेमेंट से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्‍ताव द‍िया है. यह प्रस्‍ताव ऐसे समय में आया है जब सरकार अमेर‍िका के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ा रही है. केंद्र सरकार की तरफ से संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पेश किया गया. इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में बदलाव का प्रस्ताव है. यद‍ि यह कानून लागू हुआ तो बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूल सकेंगे.