Zoom को टक्कर देगा Whatsapp, अगले हफ्ते लॉन्च होगा ये खास फीचर

नई दिल्लीः कोरोना वायरस (coronavirus) के चलते चीनी कंपनी जूम (Zoom) का एप लोगों के बीच ऑफिशियल मीटिंग करने के लिए काफी लोकप्रिय हो रहा था. हालांकि इसके आसानी से हैक करने और डार्क वेब पर 15 पैसे में डाटा बेचने के चलते अब लोग इसका इस्तेमाल कम करने लगे हैं. केंद्र सरकार ने भी जूम एप के इस्तेमाल से बचने के लिए एडवायजरी जारी की थी. अब Whatsapp ने भी जूम ऐप को टक्कर देने के लिए आधिकारिक तौर पर एक बड़ी घोषणा कर दी है.

अगले हफ्ते लॉन्च होगा यह बड़ा फीचर

फेसबुक ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा है कि वो व्हाट्सऐप पर जल्द ही एक साथ आठ लोगों से वीडियो और वॉयस कॉल करने की सुविधा को शुरू करने जा रहा है. इसको एक साथ एंड्रॉयड और आईफोन पर लॉन्च किया जाएगा.

Messenger Rooms पर मिलेगी ये सुविधा

इसके साथ ही फेसबुक ने मैसेंजर में रूम फीचर जारी किया है जिसकी मदद से एक साथ 50 लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. खास बात यह है कि फेसबुक मैसेंजर रूम वीडियो कॉलिंग में वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते. मैसेंजर रूम कॉलिंग में शामिल होने के लिए एक इनवाइट लिंक की जरूरत पड़ेगी. फेसबुक ने मैसेंजर में रूम फीचर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के मुकाबले जारी किया है. हाल ही में जूम ऐप की सिक्योरिटी को लेकर काफी बवाल हुआ है। जूम के पांच लाख यूजर्स का अकाउंट हाल में ही हैक हुआ था.

Messenger Rooms will hold up to 50 people with no time limit so you can drop in and spend time with friends, family and people who share your interests. You can discover Rooms from your Facebook friends, Groups and Events at the top of News Feed. pic.twitter.com/Fmx2VPjmMX

— Facebook (@Facebook) April 24, 2020