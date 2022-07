IOCL: पेट्रोल-डीजल पर मिलेगी पूरे 6000 रुपये की सब्सिडी! जानिए क्या है सरकार की तैयारी

Subsidy on Petrol-Diesel: पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price) और ईंधन की बढती कीमत के बीच ये खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, तेल की कीमत लगातार आसमान छू रही है, ऐसे में इससे जुड़े कई मेसेज भी वायरल हो रहे हैं. अब इंडियन ऑयल (Indian Oil Corporation) 6000 रुपये की सब्सिडी लेने का मौका दे रहा है. क्या आपने भी कोई ऐसी कोई पोस्ट देखी है. आइये आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे आपको 6000 रुपये की सब्सिडी जीतने का मौका मिल रहा है.

तेल पर मिलेगी सब्सिडी

दरअसल, एक मेसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन ऑयल (Indian Oil Corporation) आपको 6000 रुपये की सब्सिडी लेने का मौका दे रहा है. इसके बाद इस मेसेज का फैक्ट चेक किया PIB ने. पीआईबी ने बताया है कि इंडियन ऑयल की वायरल पोस्ट में आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जा रही है, जिसका पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है. पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इसकी पूरी जानकारी दी है.

PIB ने ट्वीट कर दी जानकारी

पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से एक लकी ड्रा सोशल मीडिया पर वायरल है और व्यक्तिगत विवरण मांगने के बाद ₹6,000 का ईंधन सब्सिडी उपहार जीतने का मौका दे रहा है. पीआईबी ने फैक्ट चेक में बताया है कि यह लकी ड्रा पूरी तरह से फेक है. यह एक तरह का स्कैम है इसका इंडियन ऑयल से कोई भी मतलब नहीं है.

A lucky draw in the name of Indian Oil Corporation is viral on social media and is offering a chance to win a Fuel Subsidy Gift worth ₹6,000 after seeking one's personal details#PIBFactCheck

This lucky draw is #FAKE

It's a scam & is not related to @IndianOilcl pic.twitter.com/PlDZXL9McR

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 26, 2022