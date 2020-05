नई दिल्लीः हाल ही में व्हाट्सऐप पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कई सालों से लगातार काम कर रहे लोगों को सरकार की तरफ से एक बड़ी राशि मिलेगी. इसके साथ ही इस मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करने करने के बाद लोगों को यह पैसा मिलेगा. हम आपको अब वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई बताने जा रहे हैं.

मिलेंगे 1.20 लाख रुपये

इस मैसेज में कहा गया है कि जिन लोगों ने 1990 से लेकर के 2020 तक काम किया है उनको सरकार की तरफ से श्रम मंत्रालय 1.20 लाख रुपये देगा. लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार ने इस तरह की एक लिस्ट को तैयार कर लिया है और उसको चेक करने के लिए एक लिंक दिया गया, जिसमें लोग अपने नाम को चेक कर सकते हैं.

फर्जी है ये मैसेज

भारत सरकार की तरफ से पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की फैक्ट चेक करने वाली टीम ने कहा है कि यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है. सरकार या फिर श्रम मंत्रालय की तरफ से इस तरह की किसी भी स्कीम की सरकार ने घोषणा नहीं की है.

Claim- A whatsapp message circulating, claims that workers who worked during 1990-2020 are entitled to receive Rs 120000 from Labour Ministry.#PIBFactCheck: Its #FakeNews! There is no such announcement by Govt. of India. Beware of such fraudulent websites. pic.twitter.com/qyS0mDmQW4

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 14, 2020