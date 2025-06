Fact Check: 21 हजार देकर डेढ़ लाख महीना कमाने की स्कीम? पीएम मोदी की आवाज में फैल रहे वीडियो का सच क्या है

'सोचिए, 15 लाख रुपये हर महीने कमाई होगी. भारत में कोई भी शख्स जो 21 हजार रुपये के निवेश से खाता खुलवाएगा उसे महीने के आखिर में यह सपना सच होता दिखेगा. इसे संभव किया है मिस्टर नारायणमूर्ति ने. उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो अपने आप यूजर के फंड को बढ़ा देता है...' सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए यह मैसेज शायद आप तक भी पहुंचा हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज सुनाई देती है और तस्वीर में वह अपनी स्टाइल में बोलते दिखाई देते हैं. क्या सच में 21 हजार के निवेश से 15 लाख वाली स्कीम निकली है? इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी क्या है.

15 लाख महीने वाली स्कीम क्या है?

पूरे 1.03 मिनट के इस वायरल वीडियो में 24वें सेकेंड में नारायणमूर्ति की तस्वीर दिखाई देती है. उनकी आवाज सुनाई देती है, 'मैं आप लोगों को एक ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं. हम इसे 2 साल से डेवेलप कर रहे थे. इसने भारत में कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की है.' इसके बाद अचानक से नारायणमूर्ति की आवाज तेज होती है और सवाल के लहजे में कहते सुनते जाते हैं कि भारत में हम रातोंरात लाखों कमाने का वादा क्यों नहीं कर सकते? आज के समय में 50 हजार रुपये कमाई हकीकत बन चुकी है. यानी 15 लाख रुपये एक महीने में.

वीडियो और आवाज में मत फंसना

नारायणमूर्ति की आवाज में आखिर में कहा जाता है कि जो कोई भी इस पोस्ट को देखेंगे, पढ़ेगा उसके लिए यह गेमचेंजर होने वाला है. बस आपको 21 हजार रुपये जमा करने हैं और आप रोज अपने फंड्स को बढ़ता हुआ देखेंगे. प्रधानमंत्री की आवाज हो या नारायणमूर्ति की, सुनकर शायद ही किसी को संदेह हो. लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो आप देख या सुन रहे हैं.

A video circulating on social media shows Prime Minister Narendra Modi and former Infosys CEO N. R. Narayana Murthy promoting an investment platform.

In the video, the Prime Minister can be seen asking citizens to invest ₹21,000 and earn up to ₹1,500,000 per month.… pic.twitter.com/FWVVdA53lr

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 13, 2025