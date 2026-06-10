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Fact Check: क्या 30 जून से कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक करेंसी लाएगा RBI? सरकार ने वायरल दावे की बताई सच्चाई

वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि RBI 30 जून 2026 से मौजूदा कागज के नोटों को चलन से बाहर कर देगा और उनकी जगह प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए जाएंगे. ये दावा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 10, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:51 PM IST
Fact Check: क्या 30 जून से कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक करेंसी लाएगा RBI? सरकार ने वायरल दावे की बताई सच्चाई
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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