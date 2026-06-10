/Fact Check: क्या 30 जून से कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक करेंसी लाएगा RBI? सरकार ने वायरल दावे की बताई सच्चाई

PIB Fact Check : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक 30 जून 2026 से कागज के करेंसी नोटों को वापस लेकर उनकी जगह प्लास्टिक (पॉलीमर) करेंसी नोट जारी करने जा रहा है. इस दावे ने लोगों के बीच भ्रम और चिंता पैदा कर दी है. हालांकि, सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है.
वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि RBI 30 जून 2026 से मौजूदा कागज के नोटों को चलन से बाहर कर देगा और उनकी जगह प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए जाएंगे. ये दावा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.
Several social media posts are falsely claiming that RBI will withdraw paper currency notes and replace them with plastic currency notes from June 30, 2026.#PIBFactCheck
❌ This claim is #Fake
✅ According to @RBI, there are no plans to withdraw paper currency notes or… pic.twitter.com/dhZqANjip9
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 9, 2026
दरअसल, हाल ही में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया था कि केंद्रीय बैंक पॉलीमर (प्लास्टिक) करेंसी नोटों को लेकर एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. गवर्नर ने कहा कि जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा. इसकी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी.
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक टीम ने वायरल दावे को खारिज करते हुए कहा है कि RBI की ओर से 30 जून 2026 तक कागज के नोटों को वापस लेने या उन्हें प्लास्टिक नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है. PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'RBI के अनुसार, 30 जून 2026 तक कागज के नोटों को वापस लेने या उन्हें प्लास्टिक करेंसी नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है.' इसके साथ ही PIB ने वायरल संदेश पर लाल रंग की 'FAKE' मुहर लगाकर लोगों को सचेत किया और कहा कि ऐसे भ्रामक दावों पर विश्वास न करें.
PIB ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें. साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें और फर्जी खबरों से सावधान रहें.