/Fact Check: क्या 30 जून से कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक करेंसी लाएगा RBI? सरकार ने वायरल दावे की बताई सच्चाई

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक टीम ने वायरल दावे को खारिज करते हुए कहा है कि RBI की ओर से 30 जून 2026 तक कागज के नोटों को वापस लेने या उन्हें प्लास्टिक नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है. PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'RBI के अनुसार, 30 जून 2026 तक कागज के नोटों को वापस लेने या उन्हें प्लास्टिक करेंसी नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है.' इसके साथ ही PIB ने वायरल संदेश पर लाल रंग की 'FAKE' मुहर लगाकर लोगों को सचेत किया और कहा कि ऐसे भ्रामक दावों पर विश्वास न करें.