फर्जी विज्ञापन से बड़ा मुनाफा, 2024 में Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta ने कमाए 1.33 लाख करोड़ रुपये

Meta earned from scam ads: Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta एक बार फिर विवादों में है. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में Meta ने कथित तौर पर फर्जी या भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लगभग 16 अरब डॉलर (करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये) की कमाई की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ये डाक्यूमेंट्स Meta के फाइनेंस, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग और लॉबिंग डिपार्टमेंट्स से 2021 से 2025 के बीच तैयार किए गए थे. इसमें यह भी दिखाया गया है कि यूजर्स रोजाना लगभग 15 बिलियन 'ज्यादा जोखिम’ वाले स्कैम विज्ञापनों के संपर्क में थे. इनमें फर्जी ई-कॉमर्स स्कीम, अवैध ऑनलाइन कैसीनो और प्रतिबंधित मेडिकल प्रोडक्ट्स के प्रचार शामिल थे. रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इन ज्यादा-जोखिम वाले विज्ञापनों से Meta को लगभग 7 अरब डॉलर की वार्षिक आय हुई है.

फर्जी विज्ञापनों पर Meta ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta का दावा है कि वह धोखाधड़ी के खिलाफ ‘सक्रिय रूप से’ काम कर रहा है. लेकिन इंटरनल दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं. Reuters के अनुसार, 2025 की एक शुरुआती रिपोर्ट में एंफोर्समेंट टीमों को आदेश दिया गया कि अगर किसी विज्ञापन से कंपनी की कुल बिक्री में 0.15% से अधिक का नुकसान नहीं होता, तो उसे ब्लॉक न किया जाए.

एक आंतरिक रिपोर्ट, जिसे 'Scammiest Scammer' नाम दिया गया, ने बार-बार उल्लंघन करने वालों की पहचान की. इसके बावजूद, पांच में से दो फ्लैग किए गए खाते छह महीने बाद भी सक्रिय पाए गए. बाद में Meta ने एक 'पेनल्टी बिड' सिस्टम लागू किया, जिसके तहत संदेहास्पद विज्ञापनदाताओं को अधिक लागत पर विज्ञापन नीलामी में शामिल किया जाता है, ताकि एक्सपोजर कम हो और कंपनी की आय में नुकसान न हो.

फर्जी विज्ञापनों के मामले में जांच जारी

अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) मेटा के खिलाफ वित्तीय स्कैम विज्ञापनों के लिए जांच कर रही है. 2023 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि UK में भुगतान से संबंधित स्कैम नुकसान का 54% मेटा प्लेटफॉर्म्स पर हुआ. Meta की अपनी प्रोजेक्शन्स के अनुसार, स्कैम संबंधित विज्ञापन से होने वाली आय को 2024 में 10.1% से घटाकर 2025 के अंत तक 7.3% करने का लक्ष्य है और 2027 तक इसे 5.8% तक कम करने की योजना है.