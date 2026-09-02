/फर्जी सॉफ्टवेयर से टोल टैक्स में बड़ा खेल! 200 टोल प्लाजा पर 95% रकम की हेराफेरी का आरोप, ED की देशभर में छापेमारी

DNA : देशभर के टोल प्लाजा से जुड़ी एक बड़ी हेराफेरी की जांच सामने आई है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने NHAI के टोल प्लाजा पर कथित फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए टोल कलेक्शन में की जा रही अवैध वसूली के मामले में देश के 7 राज्यों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-NCR में ED की कार्रवाई हुई है.
टोल प्लाजा पर ऑपरेटर के कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर के जरिए टोल कलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है. इसमें टोल प्लाजा पर लगे कैमरों की तस्वीरें, वाहन की जानकारी और वसूली गई रकम का डेटा शामिल होता है. यह सिस्टम एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहता है, जहां अलग-अलग टोल प्लाजा से होने वाले कलेक्शन की जानकारी पहुंचती है.
जांच में आरोप है कि इसी सिस्टम की एक खामी का फायदा उठाकर एक सिंडिकेट ने फर्जी सॉफ्टवेयर तैयार किया और उसे टोल प्लाजा के कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया. कैश पेमेंट के दौरान इसी सॉफ्टवेयर से रसीद प्रिंट की जाती थी. आरोप है कि फर्जी सॉफ्टवेयर की वजह से कैश के जरिए जमा होने वाली पूरी रकम का डेटा सेंट्रल सर्वर तक नहीं पहुंचता था. जांच के मुताबिक, अगर किसी टोल प्लाजा पर कैश के जरिए 100 रुपये की वसूली होती थी, तो सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 5 रुपये दर्ज किए जाते थे, जबकि बाकी 95 रुपये कथित तौर पर टोल संचालकों, भ्रष्ट कर्मचारियों और बिचौलियों के बीच बांटे जाते थे.
इस कथित घोटाले का खुलासा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा से जुड़े मामले में हुआ. इसके बाद उत्तर प्रदेश STF ने जांच शुरू की. जांच के दौरान आलोक सिंह नाम का व्यक्ति सामने आया. बताया जा रहा है कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलोक सिंह पहले टोल प्लाजा पर काम कर चुका था. टोल सिस्टम की जानकारी होने के चलते उस पर वाराणसी से बैठकर इस सिंडिकेट को देशभर में संचालित करने का आरोप है. उससे पूछताछ के बाद ED ने मामले में जांच शुरू की.
जांच में वाराणसी के एक टोल प्लाजा पर करीब 63 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी और कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. 42 टोल प्लाजा के नाम भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं. वहीं, यूपी STF के मुताबिक देश के करीब 200 टोल प्लाजा पर इस तरह की कथित हेराफेरी होने की बात सामने आई है.
इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए देश के टोल नेटवर्क पर नजर डालना जरूरी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में NHAI के करीब 1,150 टोल प्लाजा हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में देशभर में करीब 62 हजार करोड़ रुपये का टोल कलेक्शन हुआ. इसी अवधि में करीब 98.5 प्रतिशत टोल कलेक्शन FASTag के जरिए हुआ यानी लगभग डेढ़ प्रतिशत कलेक्शन नॉन-FASTag या कैश कैटेगरी में रहा. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह रकम सालाना करीब 921 करोड़ रुपये बैठती है.
जांच में आरोप है कि करीब 200 टोल प्लाजा पर करीब दो साल तक फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए यह कथित खेल चलता रहा और टोल प्लाजा की कमाई का 95 प्रतिशत हिस्सा सिंडिकेट की जेब में जाता था. इसी आधार पर दो साल में कथित घोटाले की रकम करीब 400 करोड़ रुपये तक आंकी जा रही है. फिलहाल, मामला यूपी STF से ED तक पहुंच चुका है और जांच का दायरा 42 टोल प्लाजा से बढ़कर करीब 200 टोल प्लाजा तक पहुंच गया है. ऐसे में जांच आगे बढ़ने के साथ कथित घोटाले की रकम और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.