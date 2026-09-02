/फर्जी सॉफ्टवेयर से टोल टैक्स में बड़ा खेल! 200 टोल प्लाजा पर 95% रकम की हेराफेरी का आरोप, ED की देशभर में छापेमारी

जांच में आरोप है कि इसी सिस्टम की एक खामी का फायदा उठाकर एक सिंडिकेट ने फर्जी सॉफ्टवेयर तैयार किया और उसे टोल प्लाजा के कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया. कैश पेमेंट के दौरान इसी सॉफ्टवेयर से रसीद प्रिंट की जाती थी. आरोप है कि फर्जी सॉफ्टवेयर की वजह से कैश के जरिए जमा होने वाली पूरी रकम का डेटा सेंट्रल सर्वर तक नहीं पहुंचता था. जांच के मुताबिक, अगर किसी टोल प्लाजा पर कैश के जरिए 100 रुपये की वसूली होती थी, तो सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 5 रुपये दर्ज किए जाते थे, जबकि बाकी 95 रुपये कथित तौर पर टोल संचालकों, भ्रष्ट कर्मचारियों और बिचौलियों के बीच बांटे जाते थे.