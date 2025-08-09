ट्रंप के 'टैरिफ बम' से बेहाल हुए किसान! मक्का, सोयाबीन और गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर; क्या अब सड़क पर आ जाएंगे अन्नदाता?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उन्हें किसानों से प्यार है और वे उनको कभी नुकसान नहीं होने देंगे. हालांकि उनके ताजा फैसले किसानों की आर्थिक हालत को बद से बदतर बना रहे हैं. ट्रंप के नए टैरिफ न सिर्फ अमेरिकी कृषि उद्योग पर भारी पड़ रहे हैं, बल्कि खेती से जुड़े हर सेक्टर में महंगाई और संकट को बढ़ा रहे हैं. मक्का, सोयाबीन और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की कीमतें कोरोना लॉकडाउन के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर हैं और यह तब हो रहा है जब ग्लोबल बाजार में सप्लाई भरपूर है. कीमतों में गिरावट ने किसानों की कमाई को बुरी तरह चोट पहुंचाई है, जबकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ पॉलिसी ने खेती के लिए जरूरी पोषक तत्वों और मशीनरी की कीमतों में तेज उछाल ला दिया है. फर्टिलाइजर बनाने वाली एक कंपनी के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका में फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में या तो देरी हुई है या सप्लाई कम रही है, जिससे स्टॉक बेहद घट गया है. दूसरी ओर, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी AGCO का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स टैरिफ की वजह से और महंगे हो रहे हैं और इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा.

कीमतें गिरने से मुनाफा घटा

अमेरिकी किसान पहले से ही कम फसल कीमतों से जूझ रहे थे, लेकिन अब टैरिफ ने उनके मुनाफे को और कम कर दिया है. मक्का, सोयाबीन और गेहूं की कीमतें लागत के मुकाबले इतनी नीचे आ गई हैं कि किसानों के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.

ट्रंप की अपील- थोड़ा वक्त दें

ट्रंप ने किसानों से अपील की है कि वे उनकी टैरिफ पॉलिसी को थोड़ा वक्त दें और भरोसा रखें कि यह लंबे समय में उनके फायदे में होगी. उन्होंने चीन के साथ अपने पहले कार्यकाल में हुए व्यापार समझौते से बेहतर नतीजे लाने का वादा भी किया है. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि जिस तेजी से एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बिगड़ रही है, अगर राहत जल्द नहीं मिली तो किसान सड़कों पर उतर सकते हैं.

भविष्य अनिश्चित

फॉस्फेट और पोटाश जैसे प्रमुख फर्टिलाइजर्स का अमेरिका में आना पिछले साल की तुलना में 20% घट गया है और यह गिरावट आगे भी जारी रहने का अनुमान है. टैरिफ अनिश्चितता ने फसलों की मांग पर भी चोट की है. ऐसे में अमेरिकी कृषि जगत के लिए आने वाले महीने बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.