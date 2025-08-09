ट्रंप के 'टैरिफ बम' से बेहाल हुए किसान! मक्का, सोयाबीन और गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर; क्या अब सड़क पर आ जाएंगे अन्नदाता?
Advertisement
trendingNow12873172
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप के 'टैरिफ बम' से बेहाल हुए किसान! मक्का, सोयाबीन और गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर; क्या अब सड़क पर आ जाएंगे अन्नदाता?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उन्हें किसानों से प्यार है और वे उनको कभी नुकसान नहीं होने देंगे. हालांकि उनके ताजा फैसले किसानों की आर्थिक हालत को बद से बदतर बना रहे हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के 'टैरिफ बम' से बेहाल हुए किसान! मक्का, सोयाबीन और गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर; क्या अब सड़क पर आ जाएंगे अन्नदाता?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उन्हें किसानों से प्यार है और वे उनको कभी नुकसान नहीं होने देंगे. हालांकि उनके ताजा फैसले किसानों की आर्थिक हालत को बद से बदतर बना रहे हैं. ट्रंप के नए टैरिफ न सिर्फ अमेरिकी कृषि उद्योग पर भारी पड़ रहे हैं, बल्कि खेती से जुड़े हर सेक्टर में महंगाई और संकट को बढ़ा रहे हैं. मक्का, सोयाबीन और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की कीमतें कोरोना लॉकडाउन के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर हैं और यह तब हो रहा है जब ग्लोबल बाजार में सप्लाई भरपूर है. कीमतों में गिरावट ने किसानों की कमाई को बुरी तरह चोट पहुंचाई है, जबकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ पॉलिसी ने खेती के लिए जरूरी पोषक तत्वों और मशीनरी की कीमतों में तेज उछाल ला दिया है. फर्टिलाइजर बनाने वाली एक कंपनी के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका में फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में या तो देरी हुई है या सप्लाई कम रही है, जिससे स्टॉक बेहद घट गया है. दूसरी ओर, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी AGCO का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स टैरिफ की वजह से और महंगे हो रहे हैं और इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा.

कीमतें गिरने से मुनाफा घटा
अमेरिकी किसान पहले से ही कम फसल कीमतों से जूझ रहे थे, लेकिन अब टैरिफ ने उनके मुनाफे को और कम कर दिया है. मक्का, सोयाबीन और गेहूं की कीमतें लागत के मुकाबले इतनी नीचे आ गई हैं कि किसानों के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.

यह भी पढ़ें- अगर रूस से तेल नहीं, तो किससे? अमेरिकी टैरिफ से आया महा-संकट! जानें अब कौन से देश बन सकते हैं भारत के नए दोस्त

ट्रंप की अपील- थोड़ा वक्त दें
ट्रंप ने किसानों से अपील की है कि वे उनकी टैरिफ पॉलिसी को थोड़ा वक्त दें और भरोसा रखें कि यह लंबे समय में उनके फायदे में होगी. उन्होंने चीन के साथ अपने पहले कार्यकाल में हुए व्यापार समझौते से बेहतर नतीजे लाने का वादा भी किया है. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि जिस तेजी से एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बिगड़ रही है, अगर राहत जल्द नहीं मिली तो किसान सड़कों पर उतर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 50% टैरिफ का बड़ा झटका: अमेरिकी बाजार से कहीं धोना न पड़े जाए हाथ! भारतीय एक्सपोर्ट्स ने शुरू की भागमभाग

भविष्य अनिश्चित
फॉस्फेट और पोटाश जैसे प्रमुख फर्टिलाइजर्स का अमेरिका में आना पिछले साल की तुलना में 20% घट गया है और यह गिरावट आगे भी जारी रहने का अनुमान है. टैरिफ अनिश्चितता ने फसलों की मांग पर भी चोट की है. ऐसे में अमेरिकी कृषि जगत के लिए आने वाले महीने बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Trump Tariffs

Trending news

क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
today weather update
क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;