30 साल के होने से पहले कैसे बनें अमीर? 5 गोल्डन रूल्स आज ही कर दें शुरू

आज की तेज भागती जिंदगी में हर किसी की चाहत होती है कि वह जल्दी अमीर बन जाए. खासकर 20 से 30 की उम्र का दौर ऐसा होता है, जब करियर की शुरुआत भी होती है और कमाई के नए मौके भी मिलते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग इस सुनहरे समय में सही फाइनेंशियल फैसले नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आने वाले सालों में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि 30 की उम्र से पहले ही बैंक बैलेंस मोटा हो, लोन से छुटकारा मिले और जिंदगी आर्थिक रूप से सेफ हो, तो आज से ही कुछ आदतें बदलना और कुछ गोल्डन रूल्स अपनाना जरूरी है.

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 20 की उम्र में ही आप पैसों की सही प्लानिंग कर लें, तो 30 की उम्र तक करोड़पति बनना भी मुश्किल नहीं है. यहां हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसे गोल्डन रूल्स, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अमीरी की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.

1. कमाई का हिस्सा बचत और इन्वेस्टमेंट में लगाएं

कमाई शुरू होते ही सबसे पहली गलती होती है पूरी सैलरी खर्च कर देना. हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20-30% बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखें. एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ऑप्शन लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं.

2. फालतू लोन से दूरी बनाएं

क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने या पर्सनल लोन की ईएमआई भरने में जो पैसा जाता है, वह आपके भविष्य की संपत्ति को खा जाता है. जरूरी हो तो लोन लें, लेकिन उसे जल्द से जल्द चुका दें और अनावश्यक उधार से बचें.

3. स्किल में इन्वेस्ट करें

नई-नई स्किल सीखना आपकी कमाई के स्रोत बढ़ा सकता है. डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, डिजाइनिंग या कोई भी डिमांड वाली स्किल सीखकर आप फ्रीलांसिंग और साइड इनकम के जरिए अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं.

4. अनावश्यक खर्च पर लगाम लगाएं

महंगे गैजेट्स, लग्जरी ब्रांड्स और बार-बार बाहर खाने पर कंट्रोल रखें. जरूरत और चाहत में फर्क समझना अमीरी की पहली सीढ़ी है.

5. लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें

रिटायरमेंट फंड, घर खरीदने, बिजनेस शुरू करने या किसी बड़े लक्ष्य के लिए अभी से प्लानिंग करें. कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसे को समय के साथ कई गुना बढ़ा सकता है.