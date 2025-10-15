FASTag Annual Pass: नेशनल हाइवे अथॉर‍िटी ऑफ इंड‍िया (NHAI) की तरफ से 15 अगस्‍त को फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सरकार की तरफ से इसे लॉन्‍च करने के दो महीने पूरे हो गए हैं और इस दौरान इसके 25 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर गया है. इसके साथ ही नेशनल हाइवे पर 5.67 करोड़ ट्रांजेक्‍शन हो चुके हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बुधवार को इस बारे में जानकारी दी गई. इस पास के जर‍िये नेशनल हाइवे पर सफर आसान और सस्ता हुआ है.

क्या है फास्टैग एनुअल पास?

यह पास नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर 1150 टोल प्लाजा पर वैलिड है. इसे नॉन-कमर्श‍ियल व्‍हीकल मालिकों के लिए बनाया गया है. यह पास एक बार पेमेंट करने पर 3,000 रुपये में एक साल तक या 200 टोल क्रॉसिंग तक वैलिड है. इसका बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है. राष्‍ट्रीय राजमार्ग ऐप या NHAI वेबसाइट से पेमेंट करने पर पास दो से तीन घंटे एक्टिव हो जाता है. यह आपके मौजूदा फास्टैग से ही लिंक होता है.

पास के जर‍िये आसान हो जाती है यात्रा

मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि नेशनल हाइवे यूजर्स से इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इसका अब तक 25 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार हो गया है. पूरे देश में 5.67 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए. इस पास के जर‍िये यात्रा आसान हो जाती है. NHAI का कहना है कि इससे यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बिना झंझट वाला सफर म‍िलेगा. देश के बढ़ते राजमार्ग नेटवर्क पर यह मददगार साबित हो रहा है.

इसका न‍ियम यह है क‍ि यह पास ट्रांसफरेबल नहीं. सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर काम करता है. राज्य राजमार्गों या स्थानीय बॉडीज के एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करना पड़ेगा. टोल के अलावा पार्किंग शुल्क भी वॉलेट से. (IANS)