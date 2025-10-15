Advertisement
trendingNow12963422
Hindi Newsबिजनेस

FASTag एनुअल पास को म‍िला जबरदस्‍त र‍िस्‍पांस, दो महीने में इतने लाख पास हुए जारी

NHAI: मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि नेशनल हाइवे यूजर्स से इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इसका अब तक 25 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार हो गया है. NHAI का कहना है कि इससे यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बिना झंझट वाला सफर म‍िलेगा. देश के बढ़ते राजमार्ग नेटवर्क पर यह मददगार साबित हो रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FASTag एनुअल पास को म‍िला जबरदस्‍त र‍िस्‍पांस, दो महीने में इतने लाख पास हुए जारी

FASTag Annual Pass: नेशनल हाइवे अथॉर‍िटी ऑफ इंड‍िया (NHAI) की तरफ से 15 अगस्‍त को फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सरकार की तरफ से इसे लॉन्‍च करने के दो महीने पूरे हो गए हैं और इस दौरान इसके 25 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर गया है. इसके साथ ही नेशनल हाइवे पर 5.67 करोड़ ट्रांजेक्‍शन हो चुके हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बुधवार को इस बारे में जानकारी दी गई. इस पास के जर‍िये नेशनल हाइवे पर सफर आसान और सस्ता हुआ है.

क्या है फास्टैग एनुअल पास?

यह पास नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर 1150 टोल प्लाजा पर वैलिड है. इसे नॉन-कमर्श‍ियल व्‍हीकल मालिकों के लिए बनाया गया है. यह पास एक बार पेमेंट करने पर 3,000 रुपये में एक साल तक या 200 टोल क्रॉसिंग तक वैलिड है. इसका बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है. राष्‍ट्रीय राजमार्ग ऐप या NHAI वेबसाइट से पेमेंट करने पर पास दो से तीन घंटे एक्टिव हो जाता है. यह आपके मौजूदा फास्टैग से ही लिंक होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पास के जर‍िये आसान हो जाती है यात्रा
मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि नेशनल हाइवे यूजर्स से इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इसका अब तक 25 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार हो गया है. पूरे देश में 5.67 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए. इस पास के जर‍िये यात्रा आसान हो जाती है. NHAI का कहना है कि इससे यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बिना झंझट वाला सफर म‍िलेगा. देश के बढ़ते राजमार्ग नेटवर्क पर यह मददगार साबित हो रहा है.

इसका न‍ियम यह है क‍ि यह पास ट्रांसफरेबल नहीं. सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर काम करता है. राज्य राजमार्गों या स्थानीय बॉडीज के एक्सप्रेस-वे पर फास्टैग वॉलेट बैलेंस से पेमेंट करना पड़ेगा. टोल के अलावा पार्किंग शुल्क भी वॉलेट से. (IANS)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

FASTagNHAI

Trending news

एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला