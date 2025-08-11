15 अगस्त से शुरू हो रहा FASTag का एनुअल पास; जानिए फीस से लेकर आवेदन तक की हर जरूरी बात

देश में हाईवे सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! अगर आप अक्सर अपनी कार, जीप या वैन से नेशनल हाईवे पर आते-जाते हैं, तो अब आपकी जेब पर बोझ कम होने वाला है और सफर भी होगा ज्यादा आसान. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस से एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है- फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass). इस पास के जरिए आपको बार-बार टोल रिचार्ज करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से राहत मिलेगी और सफर होगा पहले से तेज व सस्ता होगा.

क्या है फास्टैग एनुअल पास?

फास्टैग एनुअल पास जून 2025 में घोषित किया गया था और यह खास तौर पर नॉन-कमर्शियल प्राइवेट गाड़ियों (कार, जीप, वैन) के लिए है. इस पास के तहत, एक बार में 3000 रुपये का भुगतान करके आप 200 टोल क्रॉसिंग या पूरा 1 साल (जो भी पहले हो) तक का सफर कर सकते हैं. मतलब, बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज की जरूरत नहीं. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, यह योजना खासतौर पर 60 किलोमीटर के दायरे में मौजूद टोल प्लाजाओं से जुड़ी परेशानियों को दूर करने, टोल भुगतान को आसान बनाने और विवादों को कम करने के लिए लाई गई है.

किन रूट्स पर मिलेगा फायदा?

यह योजना केवल NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधीन आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगी, जैसे:

* दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

* मुंबई-नासिक

* मुंबई-सूरत

* मुंबई-रत्नागिरी

हालांकि, राज्य सरकारों के अधीन आने वाले हाईवे या एक्सप्रेसवे (जैसे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे) पर FASTag सामान्य शुल्क पर ही काम करेगा.

कैसे खरीदें फास्टैग एनुअल पास?

* राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Yatra) ऐप या NHAI/MoRTH वेबसाइट पर जाएं.

* वाहन संख्या और फास्टैग आईडी दर्ज करके लॉगिन करें. (FASTag सक्रिय और सही तरह से वाहन से जुड़ा होना चाहिए)

* 3000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करें (UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से).

* पास आपके मौजूदा फास्टैग से लिंक हो जाएगा और 15 अगस्त को एसएमएस के जरिए एक्टिवेशन की पुष्टि मिलेगी.

नियम और शर्तें

* केवल प्राइवेट गाड़ियां: व्यावसायिक वाहनों के लिए मान्य नहीं.

* नॉन ट्रांसफरेबल: सिर्फ रजिस्टर्ड वाहन के लिए ही मान्य.

* सीमित कवरेज: केवल चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू.

* ऑटो-रिन्यूअल नहीं: समाप्ति के बाद दोबारा आवेदन करना होगा.

क्यों है खास?

फास्टैग एनुअल पास रोजाना यात्रा करने वालों, ऑफिस कम्यूटर्स और इंटर-सिटी ट्रैवल करने वालों के लिए खासा फायदेमंद है. इससे न केवल समय और पैसा बचेगा बल्कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम भी घटेगा.