अगर आपकी कार भी है ऐसी, तो नहीं मिलेगा Fastag Annual Pass; अच्छे से समझ लीजिए सारे नियम

देशभर में नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अगर आप कार, जीप या वैन से अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो अब आपका खर्च और परेशानी दोनों कम होने वाले हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) की नई सुविधा शुरू करने जा रहा है. इस पास की मदद से आपको बार-बार टोल रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से बचत होगी और आपका सफर पहले से तेज और किफायती हो जाएगा.

फास्टैग सालाना पास की घोषणा ने कई लोगों में उत्साह भर दिया था, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है. यह पास हर किसी की कार या गाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा. एनएचएआई ने साफ कर दिया है कि नॉन कमर्शियल कारों या गाड़ियों को फास्टैग का एनुअल पास नहीं मिलेगा. अगर आपकी कार कमर्शियल है तो आपको इस पास का लाभ नहीं मिलेगा. आइए, इस नए नियम को अच्छे से समझते हैं ताकि आप निराशा न हो सकें.

क्या है फास्टैग एनुअल पास?

इस योजना के तहत, आपको एक बार में 3000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके बाद आप या तो 200 टोल क्रॉसिंग कर सकते हैं या पूरा 1 साल (जो भी पहले पूरा हो) तक बिना बार-बार रिचार्ज किए यात्रा कर पाएंगे. इससे न केवल टोल पर रुकने का झंझट खत्म होगा, बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि यह पहल खासकर 60 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले टोल प्लाजा से होने वाली परेशानियों को कम करने और टोल भुगतान सिस्टम को सरल बनाने के लिए की गई है.

किन रूट्स पर लागू होगी योजना?

फास्टैग एनुअल पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधीन आने वाले कुछ चुनिंदा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगा, जैसे-

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

मुंबई-नासिक

मुंबई-सूरत

मुंबई-रत्नागिरी

हालांकि, राज्य सरकारों के अधीन आने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर यह सुविधा नहीं मिलेगी. जैसे-मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर सामान्य फास्टैग शुल्क ही लागू रहेगा.

कैसे लें फास्टैग एनुअल पास?

* राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Yatra) ऐप या NHAI/MoRTH की वेबसाइट पर जाएं.

* अपनी वाहन संख्या और फास्टैग आईडी डालकर लॉगिन करें. (ध्यान दें कि फास्टैग सक्रिय और सही वाहन से जुड़ा होना चाहिए)

* 3000 रुपये का ऑनलाइन UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें.

* भुगतान के बाद आपका पास मौजूदा फास्टैग से लिंक हो जाएगा और 15 अगस्त को आपको एसएमएस के जरिए एक्टिवेशन की जानकारी मिल जाएगी.