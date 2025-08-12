अगर आपकी कार भी है ऐसी, तो नहीं मिलेगा Fastag Annual Pass; अच्छे से समझ लीजिए सारे नियम
Advertisement
trendingNow12878001
Hindi Newsबिजनेस

अगर आपकी कार भी है ऐसी, तो नहीं मिलेगा Fastag Annual Pass; अच्छे से समझ लीजिए सारे नियम

देशभर में नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अगर आप कार, जीप या वैन से अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो अब आपका खर्च और परेशानी दोनों कम होने वाले हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर आपकी कार भी है ऐसी, तो नहीं मिलेगा Fastag Annual Pass; अच्छे से समझ लीजिए सारे नियम

देशभर में नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अगर आप कार, जीप या वैन से अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो अब आपका खर्च और परेशानी दोनों कम होने वाले हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) की नई सुविधा शुरू करने जा रहा है. इस पास की मदद से आपको बार-बार टोल रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से बचत होगी और आपका सफर पहले से तेज और किफायती हो जाएगा.

फास्टैग सालाना पास की घोषणा ने कई लोगों में उत्साह भर दिया था, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है. यह पास हर किसी की कार या गाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा. एनएचएआई ने साफ कर दिया है कि नॉन कमर्शियल कारों या गाड़ियों को फास्टैग का एनुअल पास नहीं मिलेगा. अगर आपकी कार कमर्शियल है तो आपको इस पास का लाभ नहीं मिलेगा. आइए, इस नए नियम को अच्छे से समझते हैं ताकि आप निराशा न हो सकें.

क्या है फास्टैग एनुअल पास?
इस योजना के तहत, आपको एक बार में 3000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके बाद आप या तो 200 टोल क्रॉसिंग कर सकते हैं या पूरा 1 साल (जो भी पहले पूरा हो) तक बिना बार-बार रिचार्ज किए यात्रा कर पाएंगे. इससे न केवल टोल पर रुकने का झंझट खत्म होगा, बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि यह पहल खासकर 60 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले टोल प्लाजा से होने वाली परेशानियों को कम करने और टोल भुगतान सिस्टम को सरल बनाने के लिए की गई है.

यह भी पढ़ें- हर कोई पूछ रहा Fastag के सालाना पास से जुड़े ये 3 सवाल, जवाब जानने के बाद ही लें कोई फैसला!

किन रूट्स पर लागू होगी योजना?
फास्टैग एनुअल पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधीन आने वाले कुछ चुनिंदा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही लागू होगा, जैसे-
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
मुंबई-नासिक
मुंबई-सूरत
मुंबई-रत्नागिरी

हालांकि, राज्य सरकारों के अधीन आने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर यह सुविधा नहीं मिलेगी. जैसे-मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर सामान्य फास्टैग शुल्क ही लागू रहेगा.

यह भी पढ़ें- 15 अगस्त से शुरू हो रहा FASTag का एनुअल पास; जानिए फीस से लेकर आवेदन तक की हर जरूरी बात

कैसे लें फास्टैग एनुअल पास?
* राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Yatra) ऐप या NHAI/MoRTH की वेबसाइट पर जाएं.
अपनी वाहन संख्या और फास्टैग आईडी डालकर लॉगिन करें. (ध्यान दें कि फास्टैग सक्रिय और सही वाहन से जुड़ा होना चाहिए)
3000 रुपये का ऑनलाइन UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें.
भुगतान के बाद आपका पास मौजूदा फास्टैग से लिंक हो जाएगा और 15 अगस्त को आपको एसएमएस के जरिए एक्टिवेशन की जानकारी मिल जाएगी.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

FASTag Annual Pass

Trending news

अमेरिका से टैरिफ पर बढ़ी तनातनी, क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा?
china
अमेरिका से टैरिफ पर बढ़ी तनातनी, क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा?
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
;