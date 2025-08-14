15 अगस्त से सिर्फ ₹15 में टोल प्लाजा पार, शुरू हो रहा है सालभर चलने वाला एनुअल फास्टैग, कहां से खरीदे, कैसे करेगा काम ? सारे जवाब यहां

Fastag Annual Pass: 15 अगस्त यानी आजादी का दिन. इसी दिन अब आपको टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से, बार-बार फास्टैग रिचार्ज करवाने से भी आजादी मिल जाएगी. 15 अगस्त से NHAI का एनुअल फास्टैग शुरू हो रहा है. यानी एक बार रिचार्ज करवाया और सालभर टेंशन भी. सिर्फ बार-बार रिचार्ज का झंझट ही नहीं खत्म होगा, बल्कि पैसे भी बचेंगे. एक बार टोल प्लाजा पार करने में आपको सिर्फ 15 रुपये का खर्च आएगा. 15 अगस्त से शुरू हो रहे एस एनुअल पास को लेकर लोगों के मन में कई सवाल, कंफ्यूजन है. कोशिश करते हैं आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने की.

3000 रुपये का एनुअल फास्टैग स्कीम क्या है ?

जवाब: केंद्र सरकार ने फास्टैग की एनुअल पास स्कीम शुरू की है. 15 अगस्त से इस स्कीम की शुरुआत हो रही है, जिसमें 3000 रुपये के पास से आप सालभर 200 बार टोल पार कर सकेंगे. यानी हर टोल प्लाजा को पार करने में आपको 15 रुपये का खर्च आएगा. RBI ने बदला चेक क्लीयरेंस का नियम, अब 2 दिन नहीं बस कुछ घंटों में आएगा चेक का पैसा, 4 अक्टूबर से नया सिस्टम

फास्टैग का एनुअल पास कैसे मिलेगा?

जवाब: अगर आपको 3000 रुपये वाला एनुअल फास्टैग लेना है तो आपको राजमार्ग यात्रा एप, NHAI से ले सकते हैं. यह पास आपको किसी दुकान या बैंक से नहीं मिलेगा. इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको राजमार्गयात्रा (Rajmargyatra) ऐप और NHAI पर ही आना होगा.

कैसे एक्टिवेट करें फास्टैग का एनुअल पास

जवाब: अगर आपकी गाड़ी पर पहले से फास्टैग लगा है तो पहले उस FASTag की योग्यता चेक होगी. आपके 3000 रुपये के पेमेंट की कन्फर्मेशन के पास आपकी गाड़ी पर लगे फास्टैग को ही एनुअल पास के तौर पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा.

क्या पहले से गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो काम करेगा



जवाब: अगर आपकी गाड़ी में पहले से फास्टैग है तो नया खरीदने की जरूरत नहीं है. पुराने FASTag को ही आप रिचार्ज करवाकर एक्टिवेट कर सकते हैं. आपको अपना फास्टैग गाड़ी के विंडशील्ड पर चिपना होगा.

क्या सभी गाड़ियों पर लागू होगा फास्टैग पास ?

जवाब: ये पास सिर्फ प्राइवेट, नॉन-कमर्शियल गाड़ियों जैसे कार, जीप, वैन पर लागू होगा. यानी आप इसे कॉर्मिशियल गाड़ियों, कैब, ट्रक, बस आदि पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

क्या सबके लिए फास्टैग पास जरूरी है

जवाब: बिल्कुल नहीं आप चाहे तो ये एनुअल पास ले सकते हैं, वरना इसे अनिवार्य नहीं किया गया है. आपका मौजूदा FASTag पहले की तरह ही काम करता रहेगा.