₹3000 का FASTag हो जाएगा बेकार, सालाना पास लेने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जिसे नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है. इस टैग को वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाना होता है, जिससे टोल पर पहुंचते ही अपने आप बैंक खाते से शुल्क कट जाता है. ऐसे में टैग के बैंक से लिंक होने के कारण टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होती है और घंटों की लाइनिंग से छुटकारा मिलता है.

15 अगस्त 2025 से NHAI ने एक नया FASTag सालाना पास शुरू किया है. इसे आप एनएचएआई या राजमार्ग ऐप से एक बार में ₹3,000 की राशि का भुगतान करके खरीद सकते हैं. यह पास एक साल या 200 ट्रीप तक वैलिड होगा. इसके साथ ही सालाना पास की ये सुविधा सिर्फ निजी वाहनों के लिए ही उपलब्ध है. इसमें सबसे जरूरी बात जो आपको इस पास को खरीदने से पहले जान लेना चाहिए वो ये कि ये टैग किन कंडीशन में काम नहीं करेगा?

इसे भी पढ़ें- बिना केवाईसी नहीं मिलेगा ₹3000 वाला FASTag एनुअल पास, रिचार्ज से पहले करना होगा ये काम

एनुअल पास रेगुलर फास्टैग सिस्टम से कैसे अलग

रेगुलर फास्टैग को रेगुलर रिचार्ज और यूज की जरूरत होती है. यह सभी टोल बूथ पर एक्सेप्टेबल होता है. जबकि सालाना पास को एक बार रिचार्ज कराना होता है. ये केवल NHAI के राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर वैलिड होता है. इतना ही नहीं इसमें 70 प्रतिशत तक बचत भी संभव है, जो कि रेगुलर फास्टैग में नहीं होता है.

इस कंडीशन में नहीं काम करेगा फास्टैग एनुअल पास

- टैग सही तरीके से विंडस्क्रीन पर चिपका होना चाहिए, तभी ये पास ठीक से काम करेगा. ढीले या हाथ में पकड़े हुए टैग मान्य नहीं होंगे. ऐसे टैग को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.

- टैग वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से लिंक होना चाहिए. केवल चेसिस नंबर से लिंक होने पर पास एक्टिव नहीं होगा.

- ये पास केवल उसी वाहन के लिए मान्य है जिस पर फास्टैग लगा और पंजीकृत है. किसी अन्य वाहन पर इसका उपयोग करने पर इसे डिएक्टिव कर दिया जाएगा. ऐसे में यदि आप इस साल नहीं गाड़ी खरीदने या पुरानी गाड़ी बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो सालाना पास लेना घाटे का सौदा है.



यहां जानें कैसे लें फास्टैग का सालना पास

इस पास को आप राजमार्ग यात्रा ऐप से ले सकते हैं, ये एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए है. इसे आप आधिकारिक वेबसाइट NHAI या MoRTH से भी ले सकते हैं. इसके लिए वाहन और FASTag विवरण दर्ज करें, ₹3,000 का भुगतान करें और दो घंटे में आपको पास मिल जाएगा. इसकी सूचना आपको मैसेज द्वारा फोन पर मिल जाएगी.

पास खत्म होने के बाद क्या होगा?

ये पास 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल पूरा होने पर अपने आप बंद हो जाएगा. इसके बाद जब तक आप दोबारा सालाना पास के लिए भुगतान नहीं करते हैं, तब तक के लिए फास्टैग 'पे पर यूज' मोड पर चला जाएगा.

इसे भी पढ़ें- Fastag Pass: एक्‍सप्रेस वे, NH या स्‍टेट हाइवे... कहां लागू होगा ₹3000 वाला एनुअल फास्‍टैग; गडकरी ने बता दी पूरी सच्‍चाई