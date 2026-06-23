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FasTag Monthly Pass: ₹350 में मिलेगा FASTag मंथली पास, रोजाना टोल वालों को बड़ी राहत; किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले एलिजिबल निवासी मात्र 350 रुपये का भुगतान कर मासिक पास बनवा सकेंगे. इससे उन्हें हर बार टोल शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यात्रा भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 23, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:32 PM IST
FasTag Monthly Pass: ₹350 में मिलेगा FASTag मंथली पास, रोजाना टोल वालों को बड़ी राहत; किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
Image Credit: X/Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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