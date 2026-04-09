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कल से टोल पर कैश पूरी तरह बंद, अगर गाड़ी पर नहीं है FASTag, तो कैसे होगा टोल TAX का पेमेंट, समझिए पूरा प्रोसेस

  Fastag New Rules: अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो 10 अप्रैल से टोल टैक्स का भुगतना करने में आपको मुश्किल होगी. 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह से बंद हो रहा है. ऐसे में बिना फास्टैग गाड़ियों के लिए क्या विकल्प है ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 09, 2026, 09:55 PM IST
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कल से टोल पर कैश पूरी तरह बंद, अगर गाड़ी पर नहीं है FASTag, तो कैसे होगा टोल TAX का पेमेंट, समझिए पूरा प्रोसेस

Toll Plaza new Rules: अगर आपकी गाड़ी पर Fastag नहीं लगा है, तो आपको 10 अप्रैल से टोल प्लाजा से नहीं गुजरने दिया जाएगा. भले ही आपकी जेब में कैश हो,  फिर भी आपको टोल प्लाजा पर पास नहीं मिलेगा. आप नकद देकर अब टोल प्लाजा पार नहीं कर पाएंगे.  10 अप्रैल से टोल टैक्स का नियम बदल रहा है, जिसके बाद कैश में टोल कलेक्शन को पूरी तरह से बंद हो जाएगा. देशभर के हाईवे टोल प्लाजा पर नकदी लेनदेन को खत्म कर इसे इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रोसेस पर शिफ्ट किया जा रहा है. अब टोल देने के लिए केवल FASTag का इस्तेमाल ही कर पाएंगे.  

टोल पर कैश पूरी तरह बंद , केवल फास्टैग से भुगतान  

नए नियम के तहत 10 अप्रैल से आप टोल प्लाजा पर कैश में पेमेंट नहीं कर पाएंगे. अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है, तो आपको मुश्किल हो सकती है. कैश के अलावा अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहे तो भी आपको महंगा पड़ेगा. नए नियम के तहत अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको सामान्य टोल से 25 फीसदी एक्सट्रा टोल पे करना होगा. यानी अगर सामान्य टोल 100 रुपये का है तो आपको यूपीआई से 125 रुपये पेमेंट करना होगा.  

फास्टैग नहीं, तो फिर कैसे कर सकते हैं पेमेंट  

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर पेमेंट से कैश को बिल्कुल बाहर करने का फैसला किया है. सबसे बेहतर है कि आप फास्टैग से पेमेंट करें, लेकिन अगर आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा या वैध नहीं है या फिर डिएक्टिवेटेड है, तो आपके पास यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन है. आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 25 फीसदी अधिक भुगतान करना होगा.   

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फास्टैग, यूपीआई भी नहीं तो क्या होगा?  

अगर आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा, आप UPI से भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो टोल प्लाजा नहीं पार करने दिया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम के तहत टोल स्टाफ आपको टोल प्लाजा पार करने से रोक सकते हैं.आपको बकाया टोल के भुगतान के लिए ई-नोटिस भी भेजा जा सकता है. आप तीन दिन के भीतर टोल का भुगतान कर जुर्माने से बच सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो तीन दिन के बाद आपका टोल प्लाजा दोगुना हो जाएगा.  ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लि बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगवाएं. अगर पहले से लगा है तो उसे एक्टिवेट करवा लें और उसकी KYC पूरी कर लें.

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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