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FASTag OneTag launched: अब बिना नया टैग लगाए बदल सकेंगे बैंक, जानें पूरी प्रक्रिया

इस सर्विस के तहत वाहन मालिक अपने मौजूदा FASTag को किसी दूसरे बैंक में पोर्ट कर सकेंगे, खास बात यह है कि FASTag ID वही रहेगी, इसलिए वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा मौजूदा RFID टैग बदलने की जरूरत नहीं होगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 19, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:59 PM IST
FASTag OneTag launched: अब बिना नया टैग लगाए बदल सकेंगे बैंक, जानें पूरी प्रक्रिया
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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