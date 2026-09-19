FASTag OneTag launched: अब बिना नया टैग लगाए बदल सकेंगे बैंक, जानें पूरी प्रक्रिया

FASTag OneTag launched : FASTag इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब वाहन मालिक बिना नया FASTag लगवाए और मौजूदा टैग बंद किए बिना अपना FASTag जारी करने वाला बैंक बदल सकेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ‘OneTag’ पोर्टेबिलिटी पहल की शुरुआत की है.
FASTag को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया NHAI के आधिकारिक Rajmargyatra ऐप के जरिए पूरी की जा सकेगी. इसके लिए वाहन मालिक को ऐप में लॉगिन करके अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) दर्ज करना होगा। इसके बाद मौजूदा बैंक की ओर से छह अंकों का मोबाइल वेरिफिकेशन कोड (MVC) भेजा जाएगा. सत्यापन पूरा होने के बाद वाहन मालिक नया बैंक चुन सकेगा और जरूरी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कर FASTag को नए बैंक में पोर्ट कर सकेगा.
OneTag पोर्टेबिलिटी के बाद FASTag ID और वाहन पर लगा फिजिकल टैग वही रहेगा यानी नया स्टिकर लगाने या टोल प्लाजा पर किसी तरह का नया टैग लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, नए बैंक के साथ दोबारा KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. Rajmargyatra ऐप पर पोर्टिंग के दौरान जरूरी वेरिफिकेशन और KYC प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी.
पोर्टेबिलिटी सफल होने के बाद पुराना जारीकर्ता बैंक मौजूदा डिजिटल वॉलेट बंद करेगा. अगर वॉलेट में पैसा बचा है तो लंबित टोल भुगतान और लागू शुल्क का समायोजन करने के बाद बाकी राशि वाहन मालिक को वापस कर दी जाएगी.
OneTag के तहत बैंक बदलने के बाद तुरंत किसी तीसरे बैंक में पोर्ट नहीं किया जा सकेगा. FASTag को दोबारा किसी अन्य प्रोवाइडर के पास ट्रांसफर करने से पहले छह महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि रखी गई है.
FASTag RFID तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान प्रणाली है. यह वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और टोल प्लाजा से गुजरते समय निर्धारित शुल्क अपने आप काट लिया जाता है. FASTag से टोल प्लाजा पर रुकने का समय कम होता है. कैशलेस भुगतान की सुविधा मिलती है और टोल लेन में भीड़ कम करने में मदद मिलती है. 1 जनवरी 2021 से सभी केटेगरी M और N चार-पहिया वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य है.