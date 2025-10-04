खटाखट चेक जमा, फटाफट मिलेगा कैश, चेक क्लीयरेंस के नए नियम से पहले गाइडलाइंस जान लें

New Cheque Clearance Rule: अब बैंक चेक क्लियर होने में लंबे समय का इंतजार खत्म होने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अनुसार 4 अक्टूबर 2025 से चेक उसी दिन क्लियर होंगे. इसका मतलब है कि जिस दिन आप चेक जमा करेंगे, उस दिन ही रकम आपके के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी. पहले चेक क्लियर होने में 1-2 दिन का समय लगता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया तेज और आसान होगी.

नया सिस्टम कैसे काम करेगा?

नई व्यवस्था के मुताबिक, चेक क्लियरिंग दो फेज में लागू होगी.

पहला चरण: 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक

दूसरा चरण: 3 जनवरी 2026 के बाद

इसमें सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा. चेक को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक में पेश किया जाएगा. बैंक चेक की इमेज क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, जो उसे राशि अदा करने वाले बैंक तक पहुंचाएगा. फिर बैंक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चेक पर पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्फ़र्मेशन करेगा. हर चेक का ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिस समय तक पुष्टि करना जरूरी है.

पॉजिटिव पे सिस्टम और सुरक्षा

RBI ने ग्राहकों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अपनाने की सलाह दी है. इसमें चेक जमा करने से पहले उसके मुख्य विवरण बैंक को बताना अनिवार्य होगा. इनमें शामिल हैं:

खाता संख्या

चेक नंबर

तारीख

राशि

लाभार्थी का नाम

विशेष रूप से ₹50,000 से अधिक के चेक के लिए यह जानकारी कम से कम 24 कार्य घंटे पहले देना जरूरी होगा. अगर विवरण सही पाए जाते हैं, तो चेक तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा बैंक उसे अस्वीकार कर देगा.

ग्राहकों के लिए सुझाव