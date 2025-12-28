Fastest State Economies: चौंकाने वाली रैंकिंग! सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन? किस नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार

Advertisement
Hindi NewsबिजनेसFastest State Economies: चौंकाने वाली रैंकिंग! सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन? किस नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश और बिहार

 RBI के डेटा से पता चलता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली 10 बड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय ग्रोथ रेट को पीछे छोड़ दिया. इसमें ग्रोथ 45 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:19 PM IST
Fastest State Economies: भारत की आर्थिक प्रगति अब सिर्फ कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं रही है. पिछले 5 सालों में कई राज्यों ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2024-25 के बीच कई राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में भारी ग्रोथ दर्ज की गई है. ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन राज्यों का प्रदर्शन देश के कुल आर्थिक विकास के साथ मेल खाता है. इस दौरान भारत की रियल GDP 29 प्रतिशत बढ़ी. ये 145.35 लाख करोड़ रुपये (FY20) से बढ़कर 187.97 लाख करोड़ रुपये (FY25) हो गई है. RBI के डेटा से पता चलता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली 10 बड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय ग्रोथ रेट को पीछे छोड़ दिया. इसमें ग्रोथ 45 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

टॉप पर पहुंचा असम 

हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाला असम सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर है. असम ने 45 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है. असम का GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) FY20 में 2.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर FY25 में 3.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है. राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, तेल और गैस पर निर्भर है. इसके अलावा, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते निवेश से इसे और सपोर्ट मिल रहा है.

सावधान! एक क्लिक, 16 लाख रुपये गायब! जानिए क्या है WhatsApp स्टॉक स्कैम?

तमिलनाडु दूसरे स्थान पर 

तमिलनाडु ने 39% की ग्रोथ दर्ज की. राज्य का GSDP ₹12.4 लाख करोड़ से बढ़कर ₹17.3 लाख करोड़ हो गया है. तमिलनाडु में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और सर्विसेज की अहम भूमिका है. कर्नाटक ने 36 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की. इस राज्य का GSDP 11.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 15.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है. उत्तर प्रदेश ने 5 सालों में 35 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की. इसका GSDP 11.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर ₹15.8 लाख करोड़ हो गया.राज्य का बड़ा घरेलू बाजार, कृषि और बढ़ता औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (सामानों के ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी के लिए सिस्टम) इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं.

राजस्थान 34 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ इसके ठीक पीछे रहा. राज्य की अर्थव्यवस्था 6.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 9.1 लाख करोड़ रुपये हो गई है. माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म और सीमेंट प्रोडक्शन इसके मुख्य कंट्रीब्यूटर रहे हैं.

बिहार ने भी मजबूत ग्रोथ दर्ज की

बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ने 33 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की. ​​यह ध्यान रखना जरूरी है कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और सर्विसेज पर आधारित है और यह 4.0 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसे कृषि, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और फूड प्रोसेसिंग का सपोर्ट मिला. इसका GSDP 6.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

TAGS

India's State Economy

