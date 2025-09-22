पिता ने बेटी की शादी में बेच दी जमीन, बेटे ने लगाया शराबखोरी का इल्जाम; सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि रह जाएंगे हैरान
Advertisement
trendingNow12932595
Hindi Newsबिजनेस

पिता ने बेटी की शादी में बेच दी जमीन, बेटे ने लगाया शराबखोरी का इल्जाम; सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि रह जाएंगे हैरान

कर्नाटक से एक परिवारिक विवाद की कहानी सामने आई है, जिसने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया. मामला शरणप्पा नामक एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कार्ता था  

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिता ने बेटी की शादी में बेच दी जमीन, बेटे ने लगाया शराबखोरी का इल्जाम; सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि रह जाएंगे हैरान

 कर्नाटक से एक परिवारिक विवाद की कहानी सामने आई है, जिसने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया. मामला शरणप्पा नामक एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कार्ता था. शरणप्पा ने परिवार की जमीन के कई प्लॉट बेटी की शादी और पारिवारिक जरूरतों के लिए बेच दिए. लेकिन उनके बड़े बेटे ने आरोप लगाया कि पिता शराब और व्यर्थ खर्चों में लिप्त थे और इस वजह से जमीन बेची गई, न कि किसी कानूनी या वास्तविक जरूरत के चलते.

बड़े बेटे का कहना था कि पिता ने तीसरे और चौथे बेटे को पैसा दे दिया, लेकिन उसे और दूसरे बेटे को दिए गए वचन के अनुसार कोई पैसा नहीं मिला. साथ ही, शरणप्पा ने उसके और दूसरे बेटे के बिना सहमति के जमीन बेच दी. 1999 में उसे इस बिक्री की जानकारी हुई, और उसने ट्रायल कोर्ट में यह दावा किया कि 26 जुलाई 1995 की बिक्री अवैध थी और ज़मीन का विभाजन किया जाना चाहिए.

ट्रायल कोर्ट ने शरणप्पा के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि कार्ता होने के नाते शरणप्पा को यह अधिकार था कि वह परिवार की ज़मीन को कानूनी जरूरतों के लिए बेचे, और इस मामले में बिक्री बेटी की शादी के खर्चों के लिए की गई थी. हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी और भूमि बिक्री की वजह वैध नहीं ठहराई जा सकती.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को अंतिम निर्णय सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का पक्ष सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ता को यह अधिकार है कि वह HUF की संपत्ति को वैध आवश्यकताओं के लिए बेच सके और इस मामले में बिक्री कानूनी और पारिवारिक जरूरतों के कारण हुई. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बड़े बेटे द्वारा यह दावा कि पिता की शराबखोरी और व्यर्थ खर्चों के कारण बिक्री हुई, केवल बाद में उठाया गया आरोप था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि खरीदार ने सामान्य सतर्कता का पालन करते हुए संपत्ति खरीदी और बिक्री पर विचार करने में कोई गलती नहीं की. कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा और बेटे की याचिका खारिज कर दी.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

father sell landson accuses fatherSupreme Court

Trending news

दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
;