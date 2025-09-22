पिता ने बेटी की शादी में बेच दी जमीन, बेटे ने लगाया शराबखोरी का इल्जाम; सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि रह जाएंगे हैरान

कर्नाटक से एक परिवारिक विवाद की कहानी सामने आई है, जिसने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया. मामला शरणप्पा नामक एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कार्ता था. शरणप्पा ने परिवार की जमीन के कई प्लॉट बेटी की शादी और पारिवारिक जरूरतों के लिए बेच दिए. लेकिन उनके बड़े बेटे ने आरोप लगाया कि पिता शराब और व्यर्थ खर्चों में लिप्त थे और इस वजह से जमीन बेची गई, न कि किसी कानूनी या वास्तविक जरूरत के चलते.

बड़े बेटे का कहना था कि पिता ने तीसरे और चौथे बेटे को पैसा दे दिया, लेकिन उसे और दूसरे बेटे को दिए गए वचन के अनुसार कोई पैसा नहीं मिला. साथ ही, शरणप्पा ने उसके और दूसरे बेटे के बिना सहमति के जमीन बेच दी. 1999 में उसे इस बिक्री की जानकारी हुई, और उसने ट्रायल कोर्ट में यह दावा किया कि 26 जुलाई 1995 की बिक्री अवैध थी और ज़मीन का विभाजन किया जाना चाहिए.

ट्रायल कोर्ट ने शरणप्पा के पक्ष में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि कार्ता होने के नाते शरणप्पा को यह अधिकार था कि वह परिवार की ज़मीन को कानूनी जरूरतों के लिए बेचे, और इस मामले में बिक्री बेटी की शादी के खर्चों के लिए की गई थी. हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी और भूमि बिक्री की वजह वैध नहीं ठहराई जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को अंतिम निर्णय सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का पक्ष सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्ता को यह अधिकार है कि वह HUF की संपत्ति को वैध आवश्यकताओं के लिए बेच सके और इस मामले में बिक्री कानूनी और पारिवारिक जरूरतों के कारण हुई. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बड़े बेटे द्वारा यह दावा कि पिता की शराबखोरी और व्यर्थ खर्चों के कारण बिक्री हुई, केवल बाद में उठाया गया आरोप था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि खरीदार ने सामान्य सतर्कता का पालन करते हुए संपत्ति खरीदी और बिक्री पर विचार करने में कोई गलती नहीं की. कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा और बेटे की याचिका खारिज कर दी.