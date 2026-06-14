FD Best Return: मिडिल ईस्ट की जंग और तनाव से ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल मची है. आरबीआई ने भी पिछले दिनों रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया. ऐसे में यदि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखकर शानदार रिटर्न कमाना चाहते हैं तो एफडी (FD) आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इस समय दुनियाभर में जियो-पॉलिटिकल टेंशन का माहौल है. रूस-यूक्रेन जंग से लेकर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता को बढ़ा दिया है. शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव वाले दौर में निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां बिना किसी रिस्क के तय प्रॉफिट मिल सके.
इसी बीच एफडी पर ब्याज के मामले में प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों (Small Finance Banks) ने देश के बड़े-बड़े बैंकों को पीछे छोड़ दिया है. स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाकर इन्हें बेहद आकर्षक कर दिया है. एफडी पर ब्याज दर बढ़कर 8.10% सालाना तक पहुंच गई है. आइए जानते हैं कौन सा बैंक किस अवधि के लिए सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है? यदि आप एक से दो साल के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इस मामले में सबसे आगे है-
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक : 8.10% ब्याज.
ईएसएएफ (ESAF) स्मॉल फाइनेंस बैंक : 7.75% रिटर्न.
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक : 7.60% ब्याज दर.
उज्जीवन और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक : उज्जीवन बैंक 7.40% और जन बैंक 7.30% की दर से ब्याज दे रहा है.
एयू (AU) और इक्विटास बैंक : एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.10% और इक्विटास बैंक 6.90% का रिटर्न दे रहा.
लेकिन यदि आप एक साल से ज्यादा दो से तीन साल तक के लिए एफडी करना चाहते हैं तो इसके लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बेस्ट है. सीनियर सिटीजन को सूर्योदय बैंक की तरफ से 8.30 प्रतिशत तक की ब्याज दर ऑफर की जा रही है. आइए देखते हैं दो से तीन साल की जमा पर एफडी की ब्याज दर-
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक : सबसे ज्यादा 8.10% का ब्याज, सीनियर सिटीजन के लिए 8.25% से 8.30% तक की ब्याज दर.
ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक : यहां 7.75% का अच्छा एफडी रिटर्न मिल रहा है.
जन और उत्कर्ष बैंक : दोनों ही बैंक इस अवधि पर 7.50% का ब्याज दे रहे हैं.
इक्विटास, एयू और उज्जीवन बैंक : इक्विटास में 7.40%, जबकि एयू और उज्जीवन दोनों बैंकों में 7.25% का ब्याज मिल रहा है.
अब यदि तीन से पांच साल की अवधि पर मिलने वाली ब्याज दर को कैलकुलेट करें तो इसमें भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ट है. आइए देखते हैं तीन से पांच साल तक की जमा पर एफडी की ब्याज दर-
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक : सबसे ज्यादा 7.90% का ब्याज. सीनियर सिटीजन के लिए 8.10 प्रतिशत का ब्याज.
जन और उज्जीवन बैंक : जन बैंक 7.77% और उज्जीवन बैंक 7.55% का अच्छा रिटर्न दे रहा है.
उत्कर्ष बैंक 7.25%, एयू और इक्विटास दोनों 7% और ईएसएएफ बैंक इस अवधि के लिए 6% ब्याज दे रहा है.
ग्लोबल संकट के कारण बढ़ती महंगाई और बाजार के रिस्क के बीच एफडी निवेशकों को मेंटल पीस रहे रही है. एफडी खासकर उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के करीब हैं या अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं. शेयर बाजार की तरह इसमें रिटर्न घटने का डर नहीं होता. निवेशकों को पहले दिन से ही पता होता है कि मैच्योरिटी पर उन्हें कितना पैसा मिलेगा. फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि केवल ज्यादा ब्याज दर देखकर एफडी में निवेश नहीं करना चाहिए. निवेश करने से पहले आपको टेन्योर (Tenure), टैक्स नियम, पैसे की जरूरत (Liquidity) और डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों को चेक कर लेना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: जी न्यूज अपने पाठको को किसी भी प्रकार के निवेश से जुड़ी जानकारी नहीं देता. किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें.)