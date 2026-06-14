ग्‍लोबल संकट के कारण बढ़ती महंगाई और बाजार के र‍िस्‍क के बीच एफडी न‍िवेशकों को मेंटल पीस रहे रही है. एफडी खासकर उन लोगों के ल‍िए है जो रिटायरमेंट के करीब हैं या अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं. शेयर बाजार की तरह इसमें रिटर्न घटने का डर नहीं होता. निवेशकों को पहले दिन से ही पता होता है कि मैच्योरिटी पर उन्हें कितना पैसा मिलेगा. फाइनेंश‍ियल एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि केवल ज्यादा ब्याज दर देखकर एफडी में न‍िवेश नहीं करना चाह‍िए. निवेश करने से पहले आपको टेन्‍योर (Tenure), टैक्स नियम, पैसे की जरूरत (Liquidity) और डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों को चेक कर लेना चाह‍िए.