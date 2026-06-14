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FD Best Return: एफडी पर SBI-HDFC-PNB से भी आगे न‍िकले ये बैंक! दे रहे 8.30% तक का बंपर ब्याज

FD Interest Rate: देश के कुछ स्‍मॉल फाइनेंस बैंक द‍िग्‍गज एसबीआई, एचडीएफसी और पीएनबी आद‍ि से भी ज्‍यादा र‍िटर्न दे रहे हैं. आइए जानते हैं क‍िस बैंक की तरफ से क‍िस अवध‍ि वाली एफडी पर बेस्‍ट र‍िटर्न ऑफर क‍िया जा रहा है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 14, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:24 PM IST
FD Best Return: एफडी पर SBI-HDFC-PNB से भी आगे न‍िकले ये बैंक! दे रहे 8.30% तक का बंपर ब्याज
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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