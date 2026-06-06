/Bank FD Rates June 2026: SBI, HDFC, ICICI और PNB में कौन दे रहा सबसे ज्यादा रिटर्न? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

Bank FD Rates June 2026 : फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. जून 2026 में कई बैंक आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं. देश के बड़े सरकारी और निजी बैंक 6% से 7% के बीच रिटर्न दे रहे हैं. वहीं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.10% तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखने के बाद निवेशक बेहतर रिटर्न देने वाले एफडी ऑप्शन की तलाश में हैं. ऐसे में SBI, HDFC बैंक , ICICI बैंक और PNB समेत अलग-अलग बैंकों की FD दरों की तुलना करना जरूरी हो जाता है.