/Bank FD Rates June 2026: SBI, HDFC, ICICI और PNB में कौन दे रहा सबसे ज्यादा रिटर्न? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

Bank FD Rates June 2026 : फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. जून 2026 में कई बैंक आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं. देश के बड़े सरकारी और निजी बैंक 6% से 7% के बीच रिटर्न दे रहे हैं. वहीं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.10% तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखने के बाद निवेशक बेहतर रिटर्न देने वाले एफडी ऑप्शन की तलाश में हैं. ऐसे में SBI, HDFC बैंक , ICICI बैंक और PNB समेत अलग-अलग बैंकों की FD दरों की तुलना करना जरूरी हो जाता है.
पब्लिक सेक्टर बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे आगे है. बैंक 666 दिनों की FD पर 6.75 फीसदी तक ब्याज दे रहा है. इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 3 साल की जमा पर 6.70 फीसदी की दर ऑफर कर रहा है. वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.65 फीसदी तक रिटर्न दे रहे हैं. पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक 6.60 फीसदी तक ब्याज प्रदान कर रहे हैं. देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI अपनी लोकप्रिय ‘अमृत वृष्टि’ योजना के तहत 444 दिनों की एफडी पर अधिकतम 6.45 फीसदी ब्याज दे रहा है.
प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें तो DCB बैंक 24 से 25 महीने की एफडी पर 7.50 फीसदी का सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है. CSB बैंक 7.35 फीसदी, SBM बैंक इंडिया 7.30 फीसदी और बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक तथा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक (TMB) 7.25 फीसदी तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं. HDFC बैंक और ICICI बैंक की अधिकतम एफडी दर 6.50 फीसदी है, जबकि Axis बैंक 6.45 फीसदी तक ब्याज दे रहा है.
भारत में संचालित विदेशी बैंकों में Deutsche बैंक सबसे अधिक 7.00 फीसदी ब्याज दर दे रहा है. यह दर 1 से 2 साल की अवधि वाली एफडी पर उपलब्ध है. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक 6.60 फीसदी तक और HSBC बैंक 5.50 फीसदी तक का ब्याज दे रहा है.
जून 2026 में सबसे ज्यादा एफडी रिटर्न स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा दिया जा रहा है. सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक चुनिंदा अवधियों पर 8.10 फीसदी तक ब्याज दे रहे हैं. इसके अलावा शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक 7.80 फीसदी, जन स्माल फाइनेंस बैंक 7.77 फीसदी और ESAF और स्लाइस स्माल फाइनेंस बैंक 7.75 फीसदी तक रिटर्न ऑफर कर रहे हैं. उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक 7.45 फीसदी, इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक 7.40 फीसदी और AU स्माल फाइनेंस बैंक 7.25 फीसदी तक ब्याज दे रहा है.
FD में निवेश करने से पहले केवल ब्याज दरों को ही आधार न बनाएं. बैंक की विश्वसनीयता, जमा बीमा सुरक्षा, लॉक-इन अवधि और समय से पहले निकासी के नियमों की भी जांच करें. ब्याज दरें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए निवेश से पहले संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी जरूर देखें. जून 2026 में अगर सिर्फ अधिकतम रिटर्न की बात करें तो सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक 8.10 फीसदी ब्याज के साथ सबसे आगे हैं, जबकि बड़े बैंकों में DCB बैंक 7.50 फीसदी की दर देकर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है.
(डिस्क्लेमर : ऊपर बताई गई ब्याज दरें जून 2026 तक संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा पर आधारित हैं और इनमें बदलाव हो सकता है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले बैंकों से दरों और शर्तों की पुष्टि कर लें. ये निवेश की सलाह नहीं है.)