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Bank FD Rates June 2026: SBI, HDFC, ICICI और PNB में कौन दे रहा सबसे ज्यादा रिटर्न? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

देश के बड़े सरकारी और निजी बैंक 6% से 7% के बीच रिटर्न दे रहे हैं. वहीं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.10% तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर स्थिर रखने के बाद निवेशक बेहतर रिटर्न देने वाले एफडी ऑप्शन की तलाश में हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 06, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:34 PM IST
Bank FD Rates June 2026: SBI, HDFC, ICICI और PNB में कौन दे रहा सबसे ज्यादा रिटर्न? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
Image Credit: Source : X/social media/Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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