FD रेट्स से लेकर LPG गैस तक, 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम; आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

अगर आप सितंबर से पहले अपनी जेब ढीली होने या बचत पर असर की तैयारी नहीं करेंगे, तो झटका लग सकता है. 1 सितंबर से देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जो सीधे आम लोगों की जेब और खर्च पर असर डालेंगे. चाहे बात रसोई के सिलेंडर की हो, सोने-चांदी की खरीदारी की, बैंक से कैश निकालने की या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के ब्याज दरों की, हर मोर्चे पर आम उपभोक्ताओं की जेब कसने वाली है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर हर घर और हर बजट तक जाएगा. ऐसे में जरूरी है कि आप पहले से जान लें कि 1 सितंबर से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं और उनका आप पर कैसा असर होगा. आइए जानते हैं विस्तार से

1. चांदी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग

अब तक सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य थी, लेकिन 1 सितंबर से सरकार चांदी पर भी यही नियम लागू करने जा रही है. इसका मतलब है कि चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते समय उनकी शुद्धता की गारंटी मिलेगी. हालांकि, ज्वैलर्स का मानना है कि इस कदम से चांदी की कीमतों में इजाफा हो सकता है. यानी अगर आप आने वाले दिनों में चांदी में निवेश करना या आभूषण खरीदना चाहते हैं तो यह बदलाव आपके बजट को प्रभावित कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. SBI क्रेडिट कार्ड पर बढ़ेंगे चार्जेस

देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), 1 सितंबर से अपने कार्डधारकों के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है. अब अगर ऑटो-डेबिट फेल होता है तो 2% पेनल्टी लगेगी. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, फ्यूल खरीद और ऑनलाइन शॉपिंग पर भी ज्यादा चार्ज देना होगा. साथ ही, रिवॉर्ड पॉइंट्स का मूल्य घट सकता है. यानी अगर आप SBI कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो खर्चों की सावधानी से प्लानिंग करनी होगी, वरना जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- गोल्ड के बाद अब सिल्वर पर भी हॉलमार्क, 6 अंक के कोड के साथ बिकेंगे चांदी के गहने

3. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं. 1 सितंबर को भी कीमतें तय होंगी. अगर अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ सकता है. वहीं अगर कीमत घटती है तो घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. यानी 1 सितंबर का यह बदलाव आपके किचन पर सीधा असर डालेगा.

4. ATM से कैश निकालने पर बढ़ेगा बोझ

कई बैंक सितंबर से एटीएम से कैश निकालने के नियम बदल रहे हैं. तय सीमा से ज्यादा बार कैश निकालने पर अब ज्यादा चार्ज लगेगा. बैंकों का कहना है कि इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में अगर आप बार-बार एटीएम से कैश निकालने के आदी हैं तो यह नियम आपके लिए महंगा साबित हो सकता है.

5. FD ब्याज दरों में बदलाव की संभावना

सितंबर से कई बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरों की समीक्षा करने वाले हैं. अभी ज्यादातर बैंक 6.5% से 7.5% तक ब्याज दे रहे हैं, लेकिन कयास हैं कि दरें घट सकती हैं. यानी अगर आप FD कराने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि सितंबर से पहले मौजूदा दरों पर निवेश कर लें. वरना आगे कम ब्याज पर समझौता करना पड़ सकता है.