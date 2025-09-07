FD vs Mutual Funds: कहां मिलेगा हाई रिटर्न, कौन होगा बेहतर विकल्प? जानें पूरी डिटेल
अगर आप पैसे निवेश करना चाहते हैं तो सुरक्षित और बेहतर रिटर्न देने वाले विकल्प की तलाश में रहते होंगे, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा की FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट बेहतर है या म्यूचुअल फंड? लेकिन दोनों (FD vs Mutual Funds) के बीच फर्क क्या है? कहां जोखिम कितना है?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:20 AM IST
FD vs Mutual Funds: अगर आप पैसे निवेश करना चाहते हैं तो सुरक्षित और बेहतर रिटर्न देने वाले विकल्प की तलाश में रहते होंगे, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा की FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट बेहतर है या म्यूचुअल फंड? लेकिन दोनों (FD vs Mutual Funds) के बीच फर्क क्या है? कहां जोखिम कितना है? आपके लिए कौन-सा विकल्प फायदेमंद रहेगा? यहां हम इन दोनों निवेश ऑप्शन की तुलना करेंगे.

आम लोगों के बीच FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट को निवेश और बचत का सबसे पॉपुलर तरीका कहा जा सकता है. देश में बड़ी संख्या में लोग अपनी ज्यादातर जमा-पूंजी को बैंक या पोस्ट ऑफिस के FD में रखते हैं. इसकी बड़ी वजह ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट काफी सुरक्षित और फिक्स रिटर्न देने वाला निवेश माना जाता है. तमाम लोग अपनी करीब-करीब सारी बचत FD में ही रखते हैं.

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और म्यूचुअल फंड निवेश के लिहाज से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं. म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी (जैसे सोना) में निवेश करते हैं और ये निवेशित संपत्ति के मार्केट परफॉरमेंस के आधार पर रिटर्न देते हैं. दूसरी ओर, FD एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज देते हैं. 

FD में निवेश का नफा-नुकसान

 

मार्केट में उतार-चढ़ाव होने के बाद भी FD निवेश पर गारंटीड रिटर्न देती है. FD पर ब्याज दर पूरी अवधि के लिए फिक्स्ड रहती है. FD को रिस्क-फ्री माना जाता है क्योंकि वे मार्केट रिस्क से सुरक्षित होती हैं. FD में निवेश की गई मूल राशि सुरक्षित रहती है और अर्जित ब्याज की गारंटी होती है. सेविंग अकाउंट की तुलना में FD आमतौर पर ज्यादा ब्याज दरें देती हैं, जो निवेश पर अधिक रिटर्न चाहने वालों के लिए एक आकर्षक निवेश ऑप्शन बनाती है. FD में कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक की फ्लेक्सिबल अवधि होती है. इससे आप अपनी निवेश जरूरतों के हिसाब से सही अवधि चुन सकते हैं.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने वाली FD पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है. सीनियर सिटीजन को FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स में छूट मिलती है. FD में समय से पहले पैसे निकालने का विकल्प होता है, यानी जमाकर्ता जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी अवधि से पहले भी पैसे निकाल सकता है. हालांकि, इससे पेनल्टी लग सकती है और ब्याज दर भी कम हो सकती है.

 

म्यूचुअल फंड्स रिटर्न

म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न बाजार के परफॉरमेंस पर आधारित होता है. ये फंड्स शेयर बाजार, बॉन्ड में निवेश करते हैं. इसलिए इनसे अधिक रिटर्न मिलने की संभावना होती है. लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है. म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिन चार्ज लगाए जाते हैं. म्यूचुअल फंड्स में निवेश (ELSS को छोड़कर) आप किसी भी समय निकाल सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स में दो विकल्प- लंप-सम और SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) SIP से आप ₹500 के फंड से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.

FD vs Mutual Funds

;