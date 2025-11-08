Advertisement
PPF की भी 'बाप' है इस सरकारी बैंक की एफडी स्‍कीम, आप भी आज ही कर दो इनवेस्‍टमेंट

PPF Interest Rate: पीपीएफ पर सरकार की तरफ से मौजूदा समय में 7.1 प्रत‍िशत सालाना का ब्‍याज द‍िया जा रहा है. लेक‍िन एक सरकारी बैंक इससे भी ज्‍यादा एफडी पर ब्‍याज दे रहा है. आइए जानते हैं कौन सा बैंक क‍ितना ब्‍याज दे रहा?

Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:25 PM IST
PPF की भी 'बाप' है इस सरकारी बैंक की एफडी स्‍कीम, आप भी आज ही कर दो इनवेस्‍टमेंट

FD Interest Rate: न‍िवेश के साथ ही हर बैंक की चाहत होती है उसके इनवेस्‍टमेंट पर ज्‍यादा से ज्‍यादा र‍िटर्न म‍िले और सुरक्ष‍ित भी रहे. आजकल लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में तेजी से न‍िवेश कर रहे हैं. लेक‍िन न‍िवेशकों को हमेशा ही यह आगाह क‍िया जाता है क‍ि शेयर बाजार में न‍िवेश जोख‍िम के अधीन है. काफी लोगों को ऐसा भी न‍िवेश पसंद होता है क‍ि उनका पैसे भी भले ही र‍िटर्न कम म‍िले, लेक‍िन इसमें र‍िस्‍क न के बराबर हो. इस तरह का न‍िवेश पीपीएफ, सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना, क‍िसान व‍िकास पत्र और बैंक एफडी आद‍ि को माना जाता है. प‍िछले द‍िनों आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती की गई तो अलग-अलग बैंकों ने एफडी पर द‍िये जाने वाले ब्‍याज को कम कर द‍िया.

एफडी में निवेश कभी डूबता नहीं

लेक‍िन इस बीच भी एक सरकारी बैंक ऐसा है जो सबसे ज्‍यादा ब्‍याज ऑफर कर रहा है. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) न‍िवेश का पसंदीदा ऑप्‍शन है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एफडी में निवेश कभी डूबता नहीं और एक न‍िश्‍च‍ित समय बाद आपको ब्याज के साथ आपकी पूरी रकम वापस मिल जाती है. इस महीने के शुरुआती हफ्ते में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट घटाए जाने के बाद, हाल के दिनों में कई सरकारी बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है. सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) एफडी पर सबसे ज्‍यादा ब्याज ऑफर कर रहा है.

366 दिन वाली FD पर 7.15 प्रतिशत का ब्‍याज
बैंक की तरफ से 366 दिन वाली एफडी पर 7.15 प्रतिशत का ब्‍याज द‍िया जा रहा है. इसके अलावा एक साल की एफडी पर 6.25 प्रतिशत, तीन साल के लिए 6.3 प्रतिशत और 5 साल के लिए 6.25 प्रतिशत की ब्याज दर बैंक ऑफर कर रहा है. पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 366 दिन की एफडी पर 7.45 प्रत‍िशत का ब्‍याज ऑफर क‍िया जा रहा था. इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.10 प्रतिशत की ब्याज दर ऑफर कर रहा है. वहीं, एक साल की एफडी पर 6.70 प्रतिशत, तीन साल की एफडी पर 6.30 प्रतिशत और पांच साल की एफडी पर 6.30 प्रतिशत की ब्याज दर बैंक द्वारा दी जा रही है.

पंजाब एंड सिंध बैंक में क‍ितना ब्‍याज?
पंजाब एंड सिंध बैंक 444 दिन वाली एफडी पर 7.05 प्रतिशत, एक साल की एफडी पर 6.10 प्रतिशत, तीन साल की एफडी पर 6.00 प्रतिशत और पांच साल की एफडी पर 6.35 प्रतिशत की ब्याज दर ऑफर कर रही है. बैंक ऑफ इंडिया 999 दिनों की ग्रीन एफडी पर 7.00 प्रतिशत की ब्याज दर दे रही है. वहीं, एक साल की एफडी पर 6.50 प्रतिशत, दो साल की एफडी पर 6.25 प्रतिशत और पांच साल की एफडी पर 6.00 प्रतिशत की ब्याज दर दी जा रही है.

3 साल से कम की एफडी पर 7 प्रतिशत का ब्याज
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दो से ज्‍यादा और 3 साल से कम की एफडी पर 7 प्रतिशत का ब्याज द‍िया जा रहा है. इसके अलावा बैंक 1111 दिनों, 2222 दिनों और 3333 दिनों की एफडी पर 7 प्रतिशत की ब्याज दे रही है. वहीं, एक साल की एफडी पर 6.70 प्रतिशत, तीन साल की एफडी पर 6.75 प्रतिशत और पांच साल की एफडी पर 6.50 प्रतिशत का ब्याज बैंक ऑफर कर रहा है.

पीपीएफ को समझ‍िए
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) सरकार की पसंदीदा सेव‍िंग स्‍कीम है. इसे लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट और टैक्‍स सेव‍िंग के लिए बनाया गया है. यह योजना सेफ और आकर्षक रिटर्न देती है. पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्‍ट ऑफ‍िस या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है. इसमें एक साल के अंदर म‍िन‍िमम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना तक जमा क‍िया जा सकता है. पीपीएफ में न‍िवेश करने की अवध‍ि 15 साल की है, जिसे 5-5 साल के ल‍िए बढ़ाया जा सकता है. इस पर मि‍लने वाले ब्‍याज की समीक्षा सरकार की तरफ से की जाती है, जो क‍ि टैक्‍स फ्री होता है. अभी पीपीएफ पर 7.1 प्रत‍िशत सालाना का ब्‍याज म‍िल रहा है. जमा राशि, ब्याज और निकासी पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट मिलती है. 

