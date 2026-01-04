FD या स्मॉल सेविंग स्कीम्स, नए साल पर किसमें निवेश फायदेमंद? यहां आसानी से समझिए

Advertisement
FDs or Small Savings Scheme: लोग अपने भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपनी सैलरी और बचत से कुछ पैसों को किसी खास योजना में जमा कर देते हैं. इनमें निवेश के कई ऑप्शन होते हैं, जिनमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना-चांदी के अलावा एफडी और छोटी बचत योजनाएं भी शामिल हैं. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:31 AM IST
FDs vs Small Savings Schemes: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. यह साल अन्य खास चीजों और संकल्पों के अलावा पैसों की बचत का भी साल है. कई लोग ऐसे होते हैं जो नए साल में निवेश के लिए अपनी-अपनी रणनीति बनाते हैं और कुछ खास योजनाओं को देखकर उसमें निवेश करते हैं. इस बीच हम यहां निवेश के दो तरीकों को लेकर खास जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं. हम यहां एफडी (fixed deposit) और छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की बात कर रहे हैं. इन दोनों योजनाओं में से कौन सी योजना आपके लिए बेहतर होगी, किसमें अधिक फायदे मिल सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं

FDs और छोटी बचत योजना
आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचाकर के उन्हें किसी खास स्कीम में निवेश कर देते हैं. इनमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना-चांदी के अलावा एफडी और छोटी बचत योजनाएं भी शामिल होती हैं. यहां हम एफी और छोटी बचत योजनाओं के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की जोखिमों से बचने के लिए लोग या तो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं या फिर सुरक्षि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में. इन योजनाओं में कई है, जैसे - Public Provident Fund (PPF), Kisan Vikas Patra (KVP), National Savings Certificate (NSC) और Senior Citizens Savings Scheme (SCSS). आइए अब एफडी और छोटी बचत योजनाओं के फायदे को जानते हैं.

ब्याज दरें
सबसे पहले बात हम यहां एफडी और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की करते हैं. एफडी की बात करें तो अधिकतर बैंक एफडी निवेश पर सालाना 6.25 फीसदी से लेकर 6.40 फीसदी की औसत से ब्याज देते हैं. हालांकि, इसमें बदलाव भी होता रहता है. वहीं, छोटी बचत योजनाओं की बात करें तो इनमें 6.7 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी तक ब्याज दरें मिलती हैं. यहां कुछ योजनाओं के नाम के साथ उनपर मिलनी वाली ब्याज दरों को देख लेते हैं.

> Public Provident Fund (PPF): 7.1%
> Kisan Vikas Patra (KVP):7.5%
> National Savings Certificate (NSC): 7.7%
> Senior Citizens Savings Scheme (SCSS): 8.2%
> Sukanya Samriddhi Account (SSA): 8.2%
> National Savings RD Account: 6.7%
> Mahila Samman Savings Certificate: 7.5%
> Post Office MIS: 7.4%
. ये आंकड़े indiapost.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से लिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें- 2025 में झटका! रिकॉर्ड बिकवाली के बाद अब विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में होगी जोरदार वापसी, क्या कहती है रिपोर्ट?

 

लॉक-इन पीरियड
जैसा कि हमने देखा कि एफडी की तुलना में अधिकतर छोटी बचत योजनाएं अधिक ब्याज देती हैं, लेकिन इनमें लॉक-इन पीरियड भी होती है. एक उदाहरण के रूप में देखें तो पीपीएफ की लॉक-इन पीरियड 15 साल की होती है, एनएससी की यह पीरियड 5 साल की होती है. लॉक-इन पीरियड की बात करें तो यह वह समय होता है, जिसमें एक तय समय सीमा होती है, जब आप अपने निवेश को जमा करने के बाद निकालते हैं. मतलब कि इस तय समय तक आपको अपने पैसों को निवेश किए होना होता है. 

इनकम टैक्स
अब बात करते हैं एफडी और छोटी बचत योजनाओं पर इनकम टैक्स की. यहां इन दोनों योजनाओं में इस टैक्स को लेकर बड़ा अंतर है. जी हां, एफडी पर इनकम टैक्स लगता है, जो ब्याज दरों के स्लैब के अनुसार होता है. वहीं, छोटी बचत योजनाओं पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. मतलब कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज-टैक्स फ्री होता है.  

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

