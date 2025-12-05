Advertisement
वीकली रेस्ट का वो नियम जिसने पैदा किया 'इंडिगो संकट', जानें पायलट ड्यूटी में अब क्या बदला?

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो की सभी मांगों को मान लिया और नियमों में राहत दी है. पहले वीकली आराम को लेकर ये नियम था कि 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट देना होता था और नाइट ड्यूटी अब रात 12 से सुबह 6 तक चलेगी. पहले सुबह 5 तक थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:15 PM IST
वीकली रेस्ट का वो नियम जिसने पैदा किया 'इंडिगो संकट', जानें पायलट ड्यूटी में अब क्या बदला?

Indigo Crisis : इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) में इन दिनों हालात बिल्कुल ठीक नहीं है. उड़ानें कैंसिल हो रही हैं और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. एयरपोर्ट्स पर अराजकता का माहौल है और इसी को कहा जा रहा है- इंडिगो क्राइसिस. ये संकट नवंबर 2025 में नए नियमों के पूरी तरह लागू होने के बाद गहराया है. लेकिन दिसंबर 2025 की शुरुआत में ये टॉप पर पहुंच गया. पिछले चार दिनों में करीब 1200 से अधिक उड़ानें रद्द या अत्यधिक लेट हुईं हैं. 

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो की सभी मांगों को मान लिया और नियमों में राहत दी है. पहले वीकली आराम को लेकर ये नियम था कि 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट देना होता था और नाइट ड्यूटी अब रात 12 से सुबह 6 तक चलेगी. पहले सुबह 5 तक थी.

DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नए नियमों के तहत पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम का समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था. इसके साथ ही लैंडिंग लिमिट में बदलाव किया गया था. रात की लैंडिंग की लिमिट भी 6 से घटाकर 2 कर दी गई थी. एयरलाइन के लिए फ्लाइट रोस्टर बनाना (ड्यूटी चार्ट) बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी पायलट की रात की लैंडिंग की सीमा 2 से पार न हो. देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर चेक-इन और बोर्डिंग प्रोसेस में तकनीकी दिक्कतें आईं हैं जिससे उड़ानों में और देरी हो रही है.

क्या है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल 

भारत में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) का नया फेज थकान कम करने और सुरक्षा बेहतर करने के लिए बनाया गया है. इंडिगो हरदिन 2,200 से अधिक उड़ानें ऑपरेट करती है और काफी संख्या में रात की फ्लाइट होती हैं. एयरलाइन को समय पर रोस्टर फिर से बनाने में मुश्किल हुई. नए नॉर्म्स के लिए ड्यूटी शेड्यूल, नाइट-लैंडिंग प्लान और हफ्ते के रेस्ट चार्ट में बड़े बदलाव करने पड़े. एयरलाइन के लोगों ने कहा कि शेड्यूलिंग सिस्टम पूरी तरह से स्थिर नहीं हुए थे और नई जरूरतों की वजह से ज्यादा भीड़ वाले रूट पर तुरंत क्रू की कमी हो गई थी. इंडिगो पिछले महीने से लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के बाद से तेजी से बढ़ती पायलट कमी का सामना कर रही है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

