/रोबोटैक्सी की दस्तक से हिली Uber, निकाले जाएंगे 10% कर्मचारी! 3300 कर्मी होंगे बेरोजगार, कोविड के बाद सबसे बड़ा फैसला

Uber Company Layoff News in Hindi: दुनिया में बड़ी कंपनी कंपनियों में शुमार उबर टेक्नोलॉजीज (UBER.N) करीब लगभग 3,300 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. यह उसके कुल वर्कफोर्स का करीब 10 फीसदी होगा. पिछले साल के अंत में उबर के पास दुनिया भर में लगभग 34,000 कर्मचारी थे. कोविड-19 महामारी के बाद से यह कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी है. कंपनी का कहना है कि रोबोटैक्सी की बढ़ती डिमांड की वजह से उसके बिजनेस को नुकसान झेलना पड़ रहा है. जिसके चलते उसे छंटनी को मजबूर होना पड़ रहा है.
सीईओ दारा खोसरोशाही ने बुधवार को छंटनी के बारे में कर्मचारियों को एक नोट भेजा. उसमें लिखा था कि इस कटौती से मैनेजमेंट के स्तरों को कम करके संगठनात्मक जटिलता को घटाया जाएगा. साथ ही, मौजूदा कर्मचारियों को नई चुनौतियों के अनुरूप ढाला जाएगा.
खोसरोशाही ने कहा, 'एक छोटी और चुस्त संस्था का मतलब स्पष्ट जवाबदेही, तेज फैसले और तालमेल बिठाने की जगह काम करने पर अधिक समय देना होगा. इससे जो बचत होगी, उसे हम विकास और नए इनोवेशन में इन्वेस्ट करेंगे. इससे कंपनी की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
टेक जगत के कई अधिकारियों के विपरीत, खोसरोशाही ने इस छंटनी का दोष एआई पर नहीं मढ़ा. हैरत की बात ये रही कि छंटनी की खबर बाहर आने के बाद उबर के शेयर में लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई.
बदलावों के तहत, उबर सीईओ से सात या उससे अधिक रिपोर्टिंग स्तर नीचे वाले कर्मचारियों की संख्या में 20% की कटौती करेगी. साथ ही, एक या दो डायरेक्ट रिपोर्ट वाले ग्रुप की संख्या को लगभग आधा कर देगी. यह कुछ टीमों को आपस में मर्जर करेगी और अधिकतर कर्मचारियों को मुख्य केंद्रों पर शिफ्ट कर देगी.
इसके अलावा, तीन दिन कार्यालय आने की नीति को बरकरार रखते हुए, पूरी तरह से वर्क-फ्रॉम-होम वाले पदों को केवल 1% तक सीमित कर दिया जाएगा. मई 2020 के बाद से उबर की सबसे बड़ी छंटनी है. उस वक्त महामारी के कारण मांग घटने से कंपनी को 6700 नौकरियां खत्म करनी पड़ी थी.
न्यूज एजेंसी रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डोरडैश (DoorDash), इंस्टाकार्ट (Instacart) और स्थानीय डिलीवरी प्लेटफॉर्म उबर ईट्स (Uber Eats) पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जिससे कंपनी को मुकाबला करने और अपना दायरा बढ़ाने के लिए 'डिलीवरी हीरो' को 14.8 अरब डॉलर में खरीदने जैसे सौदे करने पड़ रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के लिए चिंता की बड़ी वजह उबर और अमेरिका की सबसे बड़ी रोबोटैक्सी ऑपरेटर 'वेमो' (Waymo) के बीच बढ़ते तनाव की खबरें हैं. वेमो, ऑस्टिन और अटलांटा में उबर ऐप के जरिए अपनी गाड़ियां चलाती है.
वेमो उबर के बिना भी नए बाजारों में अपना विस्तार कर रही है, जबकि टेस्ला जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां रोबोटैक्सी पर अपना दांव दोगुना कर रही हैं. इससे यह डर पैदा हो गया है कि बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों का बढ़ता बेड़ा ड्राइवरों और यात्रियों के बीच बिचौलिए के रूप में उबर की मुख्य भूमिका को कमजोर कर सकता है.
अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए, उबर की योजना आने वाले वर्षों में रोबोटैक्सी तकनीक में 10 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की है, जिससे टेस्ला की ऑटो मोड में टैक्सी ड्राइविंग सिस्टम विकसित करने वाली कंपनियों का समर्थन किया जा सके. ऐसा करके कंपनी की मंशा खुद को ड्राइवरलेस सवारी के लिए एक प्रमुख मार्केटप्लेस के रूप में स्थापित करने की है.
उबर के शेयरधारक 'कैंबियार इन्वेस्टर्स' के विश्लेषक एडम बैलेंटाइन ने कहा, 'जैसे-जैसे ऑटो मोड वाली ड्राइविंग तकनीक और साझेदारियां बढ़ रही हैं, ऐसे में इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अलग तरह के कर्मचारियों की जरूरत है, न कि मानव ड्राइवरों और उनके प्रबंधन पर होने वाले भारी खर्च वाले ढांचे की.'