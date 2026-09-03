/रोबोटैक्सी की दस्तक से हिली Uber, निकाले जाएंगे 10% कर्मचारी! 3300 कर्मी होंगे बेरोजगार, कोविड के बाद सबसे बड़ा फैसला

Uber Company Layoff News in Hindi: दुनिया में बड़ी कंपनी कंपनियों में शुमार उबर टेक्नोलॉजीज (UBER.N) करीब लगभग 3,300 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. यह उसके कुल वर्कफोर्स का करीब 10 फीसदी होगा. पिछले साल के अंत में उबर के पास दुनिया भर में लगभग 34,000 कर्मचारी थे. कोविड-19 महामारी के बाद से यह कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी है. कंपनी का कहना है कि रोबोटैक्सी की बढ़ती डिमांड की वजह से उसके बिजनेस को नुकसान झेलना पड़ रहा है. जिसके चलते उसे छंटनी को मजबूर होना पड़ रहा है.