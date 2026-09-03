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रोबोटैक्सी की दस्तक से हिली Uber, निकाले जाएंगे 10% कर्मचारी! 3300 कर्मी होंगे बेरोजगार, कोविड के बाद सबसे बड़ा फैसला

Uber Company Layoff News: रोबोटैक्सी की दस्तक से Uber हिल गई है. उसने अपने कुल वर्कफोर्स का 10 फीसदी यानी करीब 3300 कर्मचारियों को निकालने का एलान किया है. कोरोना के बाद यह कंपनी की यह सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 03, 2026, 05:35 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:35 AM IST
रोबोटैक्सी की दस्तक से हिली Uber, निकाले जाएंगे 10% कर्मचारी! 3300 कर्मी होंगे बेरोजगार, कोविड के बाद सबसे बड़ा फैसला

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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