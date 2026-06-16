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फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई पर काबू पाने का लक्ष्य दोहराया; केविन वॉर्श बोले- 2% इंफ्लेशन टारगेट पर कायम रहेंगे

9-3 के वोट से फेड ने ब्याज दरों को 3.5%-3.75% के दायरे में स्थिर रखने का फैसला किया. वॉर्श ने संकेत दिया कि महंगाई से निपटने के लिए भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के विकल्प को खारिज नहीं किया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 30, 2026, 01:19 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:19 AM IST
फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई पर काबू पाने का लक्ष्य दोहराया; केविन वॉर्श बोले- 2% इंफ्लेशन टारगेट पर कायम रहेंगे
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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