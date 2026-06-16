/फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई पर काबू पाने का लक्ष्य दोहराया; केविन वॉर्श बोले- 2% इंफ्लेशन टारगेट पर कायम रहेंगे

US Fed Meeting : अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. फेड ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 3.50% से 3.75% के दायरे में बरकरार रखा है. हालांकि, इस फैसले के बाद नए फेड चेयरमैन केविन वॉर्श के सामने महंगाई को 2% के लक्ष्य तक लाने की चुनौती और बढ़ गई है.
ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला बाजार की उम्मीदों के मुताबिक था, लेकिन फेड की पॉलिसी तय करने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के 12 सदस्यों में से तीन अधिकारियों ने इस फैसले से असहमति जताई. 9-3 के वोट से फेड ने ब्याज दरों को 3.5%-3.75% के दायरे में स्थिर रखने का फैसला किया.
फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बैंक का सबसे अहम लक्ष्य महंगाई को नियंत्रण में रखना है. उन्होंने कहा कि फेड कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. वॉर्श ने कहा, 'हमारा लक्ष्य महंगाई को सालाना 2% के स्तर पर लाना है, जिसे अर्थव्यवस्था के लिए हेल्दी माना जाता है.'
उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से लक्ष्य से ऊपर बनी हुई महंगाई को कुछ हफ्तों या एक महीने में खत्म नहीं किया जा सकता. वॉर्श ने कहा कि फेड अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा और उसकी विश्वसनीयता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करे.
वॉर्श ने कहा कि हाल के झटकों के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन मजबूती दिखाई है. उन्होंने कहा कि आर्थिक इंडेक्स पॉजिटिव हैं और ग्रोथ की रफ्तार अच्छी बनी हुई है. रोजगार के आंकड़े भी मजबूत हैं और बेरोजगारी दर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.
उन्होंने दोहराया कि फेड का सबसे बड़ा लक्ष्य महंगाई को एक नियंत्रण योग्य स्तर पर रखना है. वॉर्श ने कहा, 'हम कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.' फेड चेयरमैन ने कहा कि महंगाई के लिए कोई दूसरा आसान लक्ष्य नहीं है. फेड का एकमात्र लक्ष्य इसे घटाकर सालाना 2% के स्तर तक लाना है, जिसे अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जाता है.