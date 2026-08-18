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पायलटों की ड्रग टेस्टिंग में बदलाव की तैयारी? FIP ने DGCA से की ओरल-फ्लूइड टेस्टिंग की मांग

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने DGCA से पायलटों के लिए ओरल-फ्लूइड ड्रग टेस्टिंग लागू करने की मांग की है. 18 अगस्त 2026 को भेजे पत्र में यूरिन जांच के साथ नया ऑप्शन जोड़ने का सुझाव दिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 18, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:58 PM IST
पायलटों की ड्रग टेस्टिंग में बदलाव की तैयारी? FIP ने DGCA से की ओरल-फ्लूइड टेस्टिंग की मांग
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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