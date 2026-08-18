/पायलटों की ड्रग टेस्टिंग में बदलाव की तैयारी? FIP ने DGCA से की ओरल-फ्लूइड टेस्टिंग की मांग

FIP Proposes Oral-Fluid Testing to DGCA : फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने भारतीय विमानन क्षेत्र में पायलटों की रैंडम ड्रग टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है. पायलटों के संगठन ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) से मौजूदा सालाना न्यूनतम 10% टेस्टिंग कवरेज को बढ़ाकर कम से कम 25% करने की अपील की है. FIP का कहना है कि तेजी से बढ़ते भारतीय एविएशन सेक्टर को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था अब पर्याप्त नहीं है.
FIP ने सोमवार को DGCA को भेजे पत्र में कहा कि हर साल कम से कम 25% पायलटों का रैंडम तरीके से ड्रग टेस्ट किया जाना चाहिए. इसमें किसी पायलट को एक से ज्यादा बार भी टेस्ट के लिए चुना जा सके. संगठन के मुताबिक टेस्टिंग का मकसद केवल सालाना तय संख्या पूरी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे साल पायलटों के बीच टेस्टिंग का भरोसेमंद और अप्रत्याशित डर बना रहना चाहिए.
मौजूदा DGCA नियमों के तहत शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर और एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को हर साल अपने कम से कम 10% एविएशन कर्मचारियों का रैंडम साइकोएक्टिव-सब्सटेंस टेस्ट कराना होता है. FIP ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पायलटों के लिए ड्रग टेस्टिंग पर्याप्त रूप से लगातार, पूरी तरह रैंडम और अप्रत्याशित होनी चाहिए. संगठन ने 10% की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर कम से कम 25% करने की सिफारिश की है. साथ ही, जरूरत पड़ने पर जोखिम के आधार पर अतिरिक्त टेस्टिंग की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया है.
FIP की ये मांग 4 अगस्त को एयर इंडिया की AI2379 फ्लाइट से जुड़ी घटना के बाद सामने आई है. फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गयी थी, जिससे 24 लोग घायल हुए थे. घटना के बाद फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का ड्रग टेस्ट किया गया, जिसमें मारिजुआना मिलने की पुष्टि हुई थी. इसके बाद एयर इंडिया ने अपने सभी पायलटों की एक बार अनिवार्य ड्रग टेस्टिंग शुरू की. अब तक इस अनिवार्य जांच में दो पायलट ड्रग टेस्ट में फेल हो चुके हैं.
FIP ने पायलटों की ड्रग टेस्टिंग के लिए यूरिन टेस्ट के साथ ओरल-फ्लूइड यानी सलाइवा टेस्ट शुरू करने का भी सुझाव दिया है. संगठन का कहना है कि एयरपोर्ट पर इस तरह की जांच तेजी से और आसानी से की जा सकती है. इससे ज्यादा संख्या में पायलटों की जांच संभव होगी और फ्लाइट ऑपरेशन में भी कम व्यवधान आएगा. हालांकि, FIP ने साफ किया है कि सलाइवा टेस्ट को यूरिन टेस्ट का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए. संगठन के मुताबिक रैंडम, टारगेटेड और बड़े पैमाने पर होने वाली शुरुआती स्क्रीनिंग में सलाइवा टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि लंबे समय तक किसी पदार्थ की मौजूदगी का पता लगाने या अन्य मेडिकल और नियामकीय जरूरतों के मामलों में यूरिन टेस्ट जारी रहना चाहिए.
FIP ने सलाइवा टेस्टिंग की व्यवहारिकता जांचने के लिए 12 महीने का पायलट प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. इसमें टेस्ट की सटीकता, सैंपल लेने में लगने वाला समय, क्रू का डाउनटाइम, टेस्टिंग क्षमता, लैब में पुष्टि, सैंपल की चेन ऑफ कस्टडी और पूरी टेस्टिंग प्रक्रिया की लागत का आकलन किया जाएगा. संगठन का कहना है कि भारतीय एविएशन सेक्टर के बढ़ते आकार को देखते हुए ऐसी तकनीकों पर विचार किया जाना चाहिए, जो टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ऑपरेशन में होने वाले व्यवधान को भी कम कर सकें.