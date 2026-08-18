/पायलटों की ड्रग टेस्टिंग में बदलाव की तैयारी? FIP ने DGCA से की ओरल-फ्लूइड टेस्टिंग की मांग

FIP ने पायलटों की ड्रग टेस्टिंग के लिए यूरिन टेस्ट के साथ ओरल-फ्लूइड यानी सलाइवा टेस्ट शुरू करने का भी सुझाव दिया है. संगठन का कहना है कि एयरपोर्ट पर इस तरह की जांच तेजी से और आसानी से की जा सकती है. इससे ज्यादा संख्या में पायलटों की जांच संभव होगी और फ्लाइट ऑपरेशन में भी कम व्यवधान आएगा. हालांकि, FIP ने साफ किया है कि सलाइवा टेस्ट को यूरिन टेस्ट का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए. संगठन के मुताबिक रैंडम, टारगेटेड और बड़े पैमाने पर होने वाली शुरुआती स्क्रीनिंग में सलाइवा टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि लंबे समय तक किसी पदार्थ की मौजूदगी का पता लगाने या अन्य मेडिकल और नियामकीय जरूरतों के मामलों में यूरिन टेस्ट जारी रहना चाहिए.