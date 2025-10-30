सिर्फ ₹11 में विदेश यात्रा का मौका! ये एयरलाइन दे रही है धमाकेदार ऑफर

Vietjet Airline : अगर आप विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं लेकिन महंगे टिकट के कारण रुक गए हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. एक एयरलाइन कंपनी ने सिर्फ ₹11 में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट देने का शानदार ऑफर लॉन्च किया है. विदेशी एयरलाइंस VietJet भारत के कई शहरों से विदेश जाने के लिए फ्लाइट का टिकट महज 11 रुपये में दे रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और इसमें चुनिंदा रूट्स पर टिकट बुकिंग की जा सकती है. यात्रियों को इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर बुकिंग करनी होगी.

कब से होगी बुकिंग?

एयरलाइन ने बताया कि ₹11 का किराया बेस फेयर है इसमें टैक्स और अन्य शुल्क अलग से लागू होंगे. इसके बावजूद यह डील बेहद किफायती है क्योंकि सामान्य दिनों में इन्हीं टिकटों की कीमत कई हजार रुपये तक होती है. ये टिकट पाने के लिए आपको आज यानी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक बुकिंग करानी होगी.

कहां से बुक होगा टिकट?

वियेतजेट एयरलाइन ने यात्रियों के लिए बेहतरीन प्रोमोशनल ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत अब सिर्फ ₹11 में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट बुक किए जा सकते हैं. एयरलाइन के मुताबिक, यह ऑफर उसके स्पेशल प्रमोशनल टिकट स्कीम के तहत दिया जा रहा है. यात्री इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए www.vietjetair.com वेबसाइट या Vietjet Air मोबाइल ऐप पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं. इस ऑफर के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों पर यात्री 1 दिसंबर 2025 से 27 मई 2026 के बीच यात्रा कर सकेंगे.

भारतीय यात्रियों के लिए यह ऑफर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि से वियतनाम के लोकप्रिय शहरों- हनोई (Hanoi), हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh City) और दा नांग (Da Nang) के लिए लागू है.