Advertisement
trendingNow12981572
Hindi Newsबिजनेस

सिर्फ ₹11 में विदेश यात्रा का मौका! ये एयरलाइन दे रही है धमाकेदार ऑफर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और इसमें चुनिंदा रूट्स पर टिकट बुकिंग की जा सकती है. यात्रियों को इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर बुकिंग करनी होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ ₹11 में विदेश यात्रा का मौका! ये एयरलाइन दे रही है धमाकेदार ऑफर

Vietjet Airline : अगर आप विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं लेकिन महंगे टिकट के कारण रुक गए हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. एक एयरलाइन कंपनी ने सिर्फ ₹11 में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट देने का शानदार ऑफर लॉन्च किया है. विदेशी एयरलाइंस VietJet भारत के कई शहरों से विदेश जाने के लिए फ्लाइट का टिकट महज 11 रुपये में दे रही है.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और इसमें चुनिंदा रूट्स पर टिकट बुकिंग की जा सकती है. यात्रियों को इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर बुकिंग करनी होगी.

कब से होगी बुकिंग?

एयरलाइन ने बताया कि ₹11 का किराया बेस फेयर है इसमें टैक्स और अन्य शुल्क अलग से लागू होंगे. इसके बावजूद यह डील बेहद किफायती है क्योंकि सामान्य दिनों में इन्हीं टिकटों की कीमत कई हजार रुपये तक होती है. ये टिकट पाने के लिए आपको आज यानी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक बुकिंग करानी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात से चारों खाने चित हुआ सोना, मुंह के बल गिरी चांदी

 

कहां से बुक होगा टिकट?

वियेतजेट एयरलाइन ने यात्रियों के लिए बेहतरीन प्रोमोशनल ऑफर लॉन्च किया है, जिसके तहत अब सिर्फ ₹11 में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट बुक किए जा सकते हैं. एयरलाइन के मुताबिक, यह ऑफर उसके स्पेशल प्रमोशनल टिकट स्कीम के तहत दिया जा रहा है. यात्री इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए www.vietjetair.com वेबसाइट या Vietjet Air मोबाइल ऐप पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं. इस ऑफर के अंतर्गत बुक किए गए टिकटों पर यात्री 1 दिसंबर 2025 से 27 मई 2026 के बीच यात्रा कर सकेंगे.

भारतीय यात्रियों के लिए यह ऑफर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोच्चि से वियतनाम के लोकप्रिय शहरों- हनोई (Hanoi), हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh City) और दा नांग (Da Nang) के लिए लागू है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

VietJet Airline

Trending news

मुंबई के स्टूडियो में एक शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते दिखे
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में एक शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते दिखे
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात