FIFA World Cup 2026: क्वार्टर-फाइनल से पहले 'Z' को बड़ा बूस्ट, 22 ब्रांड्स ने जताया भरोसा; 95% नॉकआउट स्टॉक बुक

FIFA World Cup 2026: फीफा फुटबॉल विश्वकप के बहुप्रतीक्षित क्वार्टर-फाइनल स्टेज में पहुंचने के साथ ही 'Z' (जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड) को विज्ञापनदाताओं का जबरदस्त समर्थन मिला है. 'Z' के डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee5 और लीनियर स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध प्रीमियम विज्ञापन इन्वेंट्री का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पहले ही बुक हो चुका है.
दरअसल,विज्ञापनदाताओं की मजबूत प्रतिक्रिया भारत में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता को दिखा रही है और इसके साथ ही Z के विस्तारित खेल इकोसिस्टम में ब्रांडों के विश्वास को भी मजबूत करती है.
बताया जा रहा है कि ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, पेय पदार्थ, एफएमसीजी, स्वास्थ्य सेवा, स्पोर्ट्सवियर और लाइफस्टाइल, फैशन, ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाएं, यात्रा और आतिथ्य, रियल एस्टेट, पेंट, तेल और ऊर्जा तथा शिक्षा जैसी श्रेणियों के 22 से अधिक प्रमुख ब्रांड्स ने इस फुटबॉल विश्वकप के दौरान कंपनी के साथ साझेदारी की है.
Z की ओर से बताया गया कि भारत में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता और उसके स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पर ब्रांड्स के भरोसे का यह एक अहम संकेत है. यही कारण है कि नॉकआउट मुकाबलों के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन की दर 20 से 25 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है.
गौरतलब है कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू) संदीप मेहरोत्रा की ओर से बताया गया कि विज्ञापन देने वाली कंपनियों की प्रतिक्रिया उससे भी बेहतर है, जिसकी उम्मीद जताई गई थी. उनके अनुसार, पहले ही 95 प्रतिशत से अधिक इन्वेंट्री बुक हो चुकी है. अलग-अलग क्षेत्रों के 22 से अधिक ब्रांड्स इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं. उन्होंने माना कि फीफा विश्वकप ब्रांड्स के लिए एक प्रभावी मंच बना है, जिससे वह दर्शकों तक पहुंच चुकी हैं.
फीफा विश्वकप के कारण Z के डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee5 पर भी विज्ञापनदाताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली है. माना जा रहा है कि विज्ञापन देने वाले ब्रांड्स Zee5 के जरिए दर्शकों तक बेहतर तरीके से पहुंच पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी अब केवल पारंपरिक विज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रॉस-प्लेटफॉर्म मार्केटिंग समाधान भी उपलब्ध करा रही है.
कंपनी की ओर से जारी एक बयान में कहा कि टूर्नामेंट के दौरान टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है. बता दें कि विशेष फैन एंगेजमेंट गतिविधियों ने दर्शकों, ब्रांड्स और टूर्नामेंट के बीच मजबूत जुड़ाव बनाया है. कंपनी को उम्मीद है कि क्वार्टर फाइनल और आगे के मुकाबलों के साथ दर्शकों की संख्या और बढ़ेगी और उनके उत्साह में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
यही कारण है कि बड़े-बड़े ब्रांड्स विज्ञापन को लेकर रुचि दिखा रहे हैं. कंपनी की ओर से बताया गया कि भविष्य में Bundesliga और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बड़े खेल के आयोजनों को भी दर्शकों तक सीधे पहुंचाया जाएगा.