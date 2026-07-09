FIFA World Cup 2026: क्वार्टर-फाइनल से पहले 'Z' को बड़ा बूस्ट, 22 ब्रांड्स ने जताया भरोसा; 95% नॉकआउट स्टॉक बुक

गौरतलब है कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू) संदीप मेहरोत्रा की ओर से बताया गया कि विज्ञापन देने वाली कंपनियों की प्रतिक्रिया उससे भी बेहतर है, जिसकी उम्मीद जताई गई थी. उनके अनुसार, पहले ही 95 प्रतिशत से अधिक इन्वेंट्री बुक हो चुकी है. अलग-अलग क्षेत्रों के 22 से अधिक ब्रांड्स इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं. उन्होंने माना कि फीफा विश्वकप ब्रांड्स के लिए एक प्रभावी मंच बना है, जिससे वह दर्शकों तक पहुंच चुकी हैं.