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FIFA World Cup 2026: क्वार्टर-फाइनल से पहले 'Z' को बड़ा बूस्ट, 22 ब्रांड्स ने जताया भरोसा; 95% नॉकआउट स्टॉक बुक

फीफा फुटबॉल विश्वकप 2026 के क्वार्टर-फाइनल स्टेज में पहुंचने के साथ ही जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को विज्ञापनदाताओं का पुरजोर समर्थन मिल रहा है. महत्वपूर्ण श्रेणियों से जुड़ी कम से कम 22 ब्रांड्स ने ज़ी के साथ विज्ञापन के लिए साझेदारी की है.

Published: Jul 09, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:58 PM IST
FIFA World Cup 2026: क्वार्टर-फाइनल से पहले 'Z' को बड़ा बूस्ट, 22 ब्रांड्स ने जताया भरोसा; 95% नॉकआउट स्टॉक बुक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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