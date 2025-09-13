Share Market Update: जुलाई महीने से विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने भारतीय शेयरों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बिकवाली की है. इससे बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ा है. लेकिन घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट क‍िया है. स्टॉक एक्सचेंज के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार यह बिकवाली कमजोर कमाई, हाई वैल्यूएशन और अमेरिकी टैरिफ की अन‍िश्‍च‍ितता से चली. 1 जुलाई से लेकर 8 सितंबर तक FII ने कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

साल 2025 में कुल 2.18 लाख करोड़ की ब‍िकवाली

सितंबर के पहले छह सेशन में 7,800 करोड़ रुपये की बिकवाली हुई. एनएसडीएल डेटा के अनुसार स‍ितंबर के महीने में 13 सितंबर तक 11,169 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए. साल 2025 में अब तक तक FII ने कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये शेयर की ब‍िक्री की है. दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) ने इसका मुकाबला किया है. साल 2025 में DII ने 5.37 लाख करोड़ रुपये के शेयर की खरीदारी की. अगस्त 2023 से DII लगातार कैश मार्केट में खरीदार बने हुए. ज‍िससे बाजार को स्थिरता मिली है.

अगस्त में स्मॉल और मिड-कैप की वैल्यूएशन हाई रही

स‍िंगल ड‍िज‍िट में कॉर्पोरेट कमाई ग्रोथ FII बिकवाली का मुख्य कारण बनी. जानकारों ने बताया क‍ि अगस्त में स्मॉल और मिड-कैप की वैल्यूएशन हाई रही, जबकि लार्ज-कैप लॉन्ग-टर्म एवरेज की ओर समायोजित हुए. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा क‍ि देश में वैल्यूएशन चीन, हॉन्गकॉन्ग और साउथ कोरिया जैसे मार्केट से ऊंची है. इससे FII ने भारत में ब‍िक्री करके सस्ते बाजारों में खरीदारी की. यह पॉल‍िसी इस साल काम आई, क्योंकि वे बाजार भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे.

FII बिकवाली कम करेंगे या खरीदार बनेंगे

विजयकुमार ने बताया क‍ि आने वाले समय में FII बिकवाली कम करेंगे या खरीदार बनेंगे. भारतीय बाजार में रिवर्सल के संकेत हैं, जैसे रेपो रेट कट और जीएसटी सुधार से इसे मजबूती म‍िल सकती है. देश का जीडीपी Q1 में मजबूती से बढ़ा. बजट टैक्स कट, एमपीसी रेट कट और जीएसटी तर्कसंगतता विकास को बनाए रख सकते हैं. FY26 में कमाई वृद्धि 8-10 प्रतिशत रहेगी, लेकिन FY27 में 15 प्रतिशत से ऊपर हो सकती है, जिससे FPI सेंटिमेंट में बदलाव आएगा.