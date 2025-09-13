FII ने जुलाई से की एक लाख करोड़ की ब‍िकवाली, फ‍िर बाजार का रुख कर सकते हैं व‍िदेशी न‍िवेशक
Advertisement
trendingNow12921005
Hindi Newsबिजनेस

FII ने जुलाई से की एक लाख करोड़ की ब‍िकवाली, फ‍िर बाजार का रुख कर सकते हैं व‍िदेशी न‍िवेशक

Share Market Tips: साल 2025 में अब तक तक FII ने कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये शेयर की ब‍िक्री की है. दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) ने इसका मुकाबला किया है. साल 2025 में DII ने 5.37 लाख करोड़ रुपये के शेयर की खरीदारी की.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FII ने जुलाई से की एक लाख करोड़ की ब‍िकवाली, फ‍िर बाजार का रुख कर सकते हैं व‍िदेशी न‍िवेशक

Share Market Update: जुलाई महीने से विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने भारतीय शेयरों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बिकवाली की है. इससे बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ा है. लेकिन घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट क‍िया है. स्टॉक एक्सचेंज के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार यह बिकवाली कमजोर कमाई, हाई वैल्यूएशन और अमेरिकी टैरिफ की अन‍िश्‍च‍ितता से चली. 1 जुलाई से लेकर 8 सितंबर तक FII ने कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

साल 2025 में कुल 2.18 लाख करोड़ की ब‍िकवाली

सितंबर के पहले छह सेशन में 7,800 करोड़ रुपये की बिकवाली हुई. एनएसडीएल डेटा के अनुसार स‍ितंबर के महीने में 13 सितंबर तक 11,169 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए. साल 2025 में अब तक तक FII ने कुल 2.18 लाख करोड़ रुपये शेयर की ब‍िक्री की है. दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) ने इसका मुकाबला किया है. साल 2025 में DII ने 5.37 लाख करोड़ रुपये के शेयर की खरीदारी की. अगस्त 2023 से DII लगातार कैश मार्केट में खरीदार बने हुए. ज‍िससे बाजार को स्थिरता मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी! अब म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना होगा आसान, SEBI ने एग्जिट लोड पर लगाई सख्त लगाम

अगस्त में स्मॉल और मिड-कैप की वैल्यूएशन हाई रही
स‍िंगल ड‍िज‍िट में कॉर्पोरेट कमाई ग्रोथ FII बिकवाली का मुख्य कारण बनी. जानकारों ने बताया क‍ि अगस्त में स्मॉल और मिड-कैप की वैल्यूएशन हाई रही, जबकि लार्ज-कैप लॉन्ग-टर्म एवरेज की ओर समायोजित हुए. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा क‍ि देश में वैल्यूएशन चीन, हॉन्गकॉन्ग और साउथ कोरिया जैसे मार्केट से ऊंची है. इससे FII ने भारत में ब‍िक्री करके सस्ते बाजारों में खरीदारी की. यह पॉल‍िसी इस साल काम आई, क्योंकि वे बाजार भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे.

यह भी पढ़ें: सेटलमेंट एप्लीकेशन से SEBI की हुई बंपर कमाई! कंपनियों, निवेशकों ने भरा ₹800 करोड़ का जुर्माना

FII बिकवाली कम करेंगे या खरीदार बनेंगे
विजयकुमार ने बताया क‍ि आने वाले समय में FII बिकवाली कम करेंगे या खरीदार बनेंगे. भारतीय बाजार में रिवर्सल के संकेत हैं, जैसे रेपो रेट कट और जीएसटी सुधार से इसे मजबूती म‍िल सकती है. देश का जीडीपी Q1 में मजबूती से बढ़ा. बजट टैक्स कट, एमपीसी रेट कट और जीएसटी तर्कसंगतता विकास को बनाए रख सकते हैं. FY26 में कमाई वृद्धि 8-10 प्रतिशत रहेगी, लेकिन FY27 में 15 प्रतिशत से ऊपर हो सकती है, जिससे FPI सेंटिमेंट में बदलाव आएगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
;