समय से फाइल क‍िया ITR, फ‍िर भी नहीं आया र‍िफंड; यहां जान‍िए आपको क‍ितना म‍िलेगा ब्‍याज?

Income Tax Refund: अगर आपको अभी तक भी र‍िफंड नहीं म‍िला तो आयकर अधिनियम के सेक्‍शन 244A में र‍िफंड पर ब्याज देने का प्रावधान है. यदि सरकार की तरफ से तय समय में रिफंड जारी नहीं क‍िया जाता तो सरकार मुआवजे के रूप में ब्याज देने के ल‍िये बाध्‍य है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:09 PM IST
Income Tax Return: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल करने की आख‍िरी तारीख 16 स‍ितंबर को बीत चुकी है. लेक‍िन अभी भी लाखों टैक्‍सपेयर ऐसे हैं जो आज तक अपने र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं. इससे आपके मन में भी एक सवाल उठना लाज‍िमी है क‍ि क्या रिफंड में देरी होने पर सरकार की तरफ से ब्याज द‍िया जाता है? इसका जवाब हां में है लेक‍िन यह इस बात पर ड‍िपेंड करता है कि आपने रिटर्न कब फाइल क‍िया और देरी का कारण क्या है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 के लिए यदि आपने 16 सितंबर तक ITR फाइल क‍िया है तो 1 अप्रैल से ब्याज की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है.

सेक्शन 244A क्या कहता है?

आयकर अधिनियम के सेक्‍शन 244A में र‍िफंड पर ब्याज देने का साफ प्रावधान है. यदि सरकार तय समय में रिफंड जारी नहीं करती तो सरकार मुआवजे के रूप में ब्याज देने के ल‍िये बाध्‍य है. समय पर रिटर्न फाइल करने वालों को 1 अप्रैल से ब्याज मिलना शुरू होता है, जो रिफंड बैंक अकाउंट में जमा होने तक चलता रहता है. आसान शब्‍दों में कहें तो यद‍ि इनकम टैक्स ड‍िपार्टमेंट प्रोसेसिंग में देरी करता है तो आपको ब्‍याज पाने का हक है.

देर से आईटीआर फाइल क‍िया है तो क्‍या होगा?
यदि आपने डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल क‍िया है तो नियम थोड़ा बदल जाता है. ऐसे मामलों में ब्याज की कैलकुलेशन रिटर्न फाइल करने की तारीख से शुरू होती है न कि 1 अप्रैल से. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि देर से फाइल करने वाले टैक्‍सपेयर को ब्याज का पूरा ह‍िस्‍सा न म‍िलकर कुछ ही ह‍िस्‍सा म‍िलता है. इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना न केवल आपका कानूनी दायित्व है, बल्कि फाइनेंश‍ियल बेन‍िफ‍िट भी देता है.

क्‍या है ब्याज की कैलकुलेशन?
ब्याज की कैलकुलेशन 0.5% हर महीने के ह‍िसाब से होती है. यह ब्‍याज पूरे रिफंड अमाउंट पर लागू होता है. यह ब्याज एडवांस पेमेंट पर गए टैक्‍स जैसे TDS, एडवांस टैक्‍स या सेल्‍फ असेसमेंट टैक्‍स पर कैलकुलेट होता है. लेक‍िन यदि देरी आपकी गलती से हुई, जैसे गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज जमा करना तो ब्याज नहीं मिलेगा. लेकिन यद‍ि देरी आयकर विभाग के कारण हुई है तो आपको पूरा ब्याज मिलना तय है.

कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस?
यद‍ि आपका रिफंड अभी तक भी नहीं आया तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्टेटस चेक करना चाह‍िए. जरूरत पड़ने पर सेंट्रल प्रोसेस‍िंग सेंटर (CPC) या अपने असेसमेंट ऑफ‍िसर से संपर्क करें. सभी पेमेंट र‍िसीप्‍ट और संबंधित डॉक्‍यूमेंट को सेफ रखें. आने वाले समय में क‍िसी भी तरह का विवाद होने पर ये सबूत काम आएंगे.

क्या आप एक्‍स्‍ट्रा ब्याज पाने के हकदार?
यदि आपने सही टाइम पर और समय पर ITR फाइल क‍िया है तो सेक्‍शन 244A के तहत रिफंड प्रोसेसिंग में देरी होने पर सरकार से ब्याज लेने का आपको कानूनी अधिकार है. यह न सिर्फ आपका हक है बल्‍क‍ि सरकार की जिम्मेदारी भी है. इसलिए बिना देरी क‍िये स्टेटस चेक करें और जरूरी कदम उठाएं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

