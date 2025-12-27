मारवाड़ी परिवार का जादू, ₹56 लाख से बनाए ₹8 करोड़? फाइनेंस एक्सपर्ट ने बताया कैसे हुआ कारनामा

Advertisement
2025 तक परिवार की बैलेंस शीट में ₹8.3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. जिसमें सोने का हिस्सा लगभग ₹2.84 करोड़ था, जबकि जमीन से ₹5.5 करोड़ से अधिक मिले हैं. ये सब ₹56 लाख के सोने की शुरुआती होल्डिंग से हुआ है.

Last Updated: Dec 27, 2025, 08:03 PM IST
Wealth Creation Formula : अगर आपको कम समय में पैसा बनाना है तो ये खबर आपके लिए है. दौलत अक्सर शॉर्टकट के बजाय अनुशासन और सही सोच से बनती है. फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रेम सोनी ने हाल ही में X पर बताया कि कैसे एक मारवाड़ी परिवार ने कुछ सालों में ₹56 लाख की संपत्ति को ₹8 करोड़ से अधिक की नेट वर्थ में बदल दिया. उनके विश्लेषण से पता चला कि इस सफर में न तो स्टॉक मार्केट में सट्टा लगाया गया और न ही प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की गई है. जानिए, कैसे मारवाड़ी परिवार ने ये सफर तय किया है. 

2017 में हुई शुरुआत

प्रेम सोनी ने बताया कि ये कहानी 2017 की है. जब मारवाड़ी परिवार के पास 2 किलोग्राम सोना था. उस समय सोने की कीमत लगभग ₹2,800 प्रति ग्राम थी. मारवाड़ी परिवार की कुल होल्डिंग की कीमत लगभग ₹56 लाख थी. ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों में ऐसी संपत्ति आमतौर पर कोई बड़ी खरीदारी करने के लिए बेच दी जाती है. लेकिन इस परिवार ने एक अलग रास्ता चुना.

कैसे सोना बेचे बिना उसका इस्तेमाल करें?

सोना बेचने के बजाय परिवार ने एक पारंपरिक मारवाड़ी सिद्धांत का पालन किया. सोना कभी मत बेचो, उसे काम पर लगाओ. उन्होंने लगभग 10 प्रतिशत ब्याज दर पर गोल्ड लोन लिया,. ये सोने की कीमत का लगभग 60 प्रतिशत था. इससे वे सोना सुरक्षित रखते हुए लगभग ₹33 लाख जुटा पाए.

लोन को जमीन में बदलना

उधार ली गई रकम अहमदाबाद में जमीन खरीदने के लिए डाउन पेमेंट बन गई. 2017 में उस प्लॉट की कीमत ₹1.8 करोड़ थी. बाकी लागत एक लॉन्ग-टर्म बैंक लोन से पूरी की गई. अब 2025 की बात करें, तो धैर्य का असर साफ दिखता है. प्रेम सोनी ने बताया, सोने की कीमतें तेजी से बढ़कर लगभग ₹14,200 प्रति ग्राम हो गईं हैं. वहीं, 2 किलोग्राम सोना जिसे बेचा नहीं गया वो अब लगभग ₹2.84 करोड़ का हो गया है. इस बीच, अहमदाबाद में जमीन की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, जिससे ₹1.8 करोड़ के प्लॉट की कीमत बढ़कर लगभग ₹5.5–6 करोड़ हो गई है.

2025 में नेट वर्थ
2025 तक परिवार की बैलेंस शीट में ₹8.3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. जिसमें सोने का हिस्सा लगभग ₹2.84 करोड़ था, जबकि जमीन से ₹5.5 करोड़ से अधिक मिले हैं. ये सब ₹56 लाख के सोने की शुरुआती होल्डिंग से हुआ है. मारवाड़ी परिवार ने बिना ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश या इनकम में अचानक बढ़ोतरी के ये मुकाम हासिल किया है.

ये स्ट्रैटेजी काम क्यों आई?

फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रेम सोनी  के अनुसार, सोना धीरे-धीरे बढ़ता है. जमीन की कीमत लगातार बढ़ती है. कर्ज फिक्स्ड रहता है. महंगाई एसेट मालिकों के पक्ष में काम करती है और समय सबसे बड़ा रोल निभाता है. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दौलत सिर्फ इनकम से नहीं बनती. बल्कि इस बात से बनती है कि एसेट्स को कैसे रखा जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. 

