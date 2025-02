वित्त मंत्री का बुजुर्गों को बड़ा तोहफा, अब 1 लाख रुपये तक मिलेगा टैक्स डिडक्शन

Income Tax and TDS: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का आम बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हए 12 लाख रुपये तक की इनकम से टैक्स हटाने का ऐलान कर दिया है. इसी दौरान उन्होंने बुजुर्गों को राहत देते हुए अब 1 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन की बात कही है, इससे पहले यह सीमा 50000 रुपये थी.

उन्होंने कहा कि ऐलान करते हुए कहा कि TDS की लिमिट में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके. सीनियर सिटिजंस के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा. किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा. हालांकि नॉन-पैन से जुड़े केसों में हाई टीडीएस के प्रावधान लागू किए जाएंगे. साथ ही अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की लिमिट को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है.

Rationalising TDS / TCS

Limit for tax deduction on interest for senior citizens to be doubled from ₹50,000 to ₹1 lakh

Annual limit for TDS on rent to be increased from ₹2.40 lakh to ₹6 lakh

Threshold to collect tax at source on remittances under RBI’s Liberalized… pic.twitter.com/HpvSf7EzGA

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025